Volby, volby a až pak hokej. Dokáže mistrovství nadchnout Francouze?

dnes 16:40

Náš bytný Paul se ptá: „Jste novináři? Takže jedete na volby.“ Ani nečeká na odpověď – ta se zdá v těchto dnech jasná – když ho najednou naše slova zarazí. „Na hokej? To by snad bylo lepší do Severní Ameriky než sem.“