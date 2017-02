Pastrňák s Krejčím pálili za Boston, gól slavili i Rozsíval s Vrbatou

Den po prohře 3:5 v Anaheimu, kterou přerušili svou čtyřzápasovou vítěznou sérii pod novým koučem Brucem Cassidym, se hokejisté Bostonu představili na ledě Los Angeles v přímé konfrontaci celků na prvních nepostupových pozicíh obou konferencí.

V boji o posun na příčky zajišťující play-off byli tentokrát úspěšnější Bruins, když zvítězili 4:1 a s 68 body udrželi krok s Islanders. Držitelé poslední divoké karty ve Východní konferenci ve stejný hrací den uspěli 3:0 v Montrealu a mají rovněž 68 bodů a jeden zápas k dobru.

Los Angeles naopak zůstalo na 62 bodech a navýšilo svou ztrátu na Calgary s divokou kartou. Flames (66 bodů) totiž i díky asistenci Michaela Frolíka zvítězili v Tampě. Ovšem zpátky k Bostonu, o jehož posledním zisku bodů rozhodl český kanonýr David Pastrňák (16:53, +/-: 0, 4 střely, 1+0). Svou 26. trefu sezony zaznamenal v 25. minutě při přesilové hře. Smírný stav 1:1 zlomil tvrdou střelou příklepem zpoza levého kruhu, když jej přihrávkou našel Ryan Spooner.

20letý rodák z Havířova si tak vylepšil náladu poté, co mu ve včerejším souboji s Anaheimem rozhodčí neuznali gól a navíc byl na ledě u tří inkasovaných branek. Stav 1:2 pro Bruins vydržel až do samotného závěru řádné hrací doby, kdy ještě do prázdné klece Kings navýšili skóre Dominic Moore a následně i David Krejčí (20:00, +1, 2 střely, 1+0).

Výsledky:

Montreal - NY Islanders 0:3

Toronto - NY Rangers 1:2 SN

Nashville - Colorado 4:2

Chicago - Arizona 6:3 (Rozsíval 1+0 - Vrbata 1+0, Hanzal 0+1)

Tampa Bay - Calgary 2:3 (za hosty Frolík 0+1)

Los Angeles - Boston 1:4 (za hosty Pastrňák 1+0, Krejčí 1+0)