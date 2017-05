Vítej, armádo! Hvězda NHL pustila vojáka v letadle do první třídy

Kane svým činem jen potvrdil, jakého respektu se vojáci v USA těší.

A také připomněl jednu z kultovních scének slavného komika C.K. Louise.

Ten při vystoupení na Broadwayi s úsměvem popisuje prakticky identickou situaci, do jaké se dostal ofenzivní tahoun Chicaga.

Louis vypráví, jak si všiml, že ve stejném letu jako on letí také člen americké armády. A s blaženým výrazem říká, že byl na sebe tuze hrdý, že jej napadlo, že by mohl nechat zmíněného vojáka sednout místo sebe do první třídy.

„Neudělal jsem to, ale už jen za to, že jsem si to představil, jsem byl na sebe pyšný. A to jsem tu šanci měl mnohokrát,“ rozesměje zaplněné publikum.

Kane, loňský vítěz tabulky produktivity NHL, svou příležitost nepromarnil.

Podle letušky Teri Trussové se vše seběhlo následovně.

„Řekl mi: je tady voják. A že by ho potěšilo, kdyby mohl dotyčný sedět vepředu v letadle na jeho místě v první třídě, že on sám půjde na vojákovo místo vzadu. Jen jsem se zeptala, zda si je jistý, že to takhle chce. A souhlasil. Přišlo mi prostě, že dělá skvělou věc,“ popisovala Trussová.

Muž v uniformě si noblesního gesta považoval a Kaneovi byl velmi vděčný. Během letu American Airlines zašel osmadvacetiletému hokejistovi osobně poděkovat.



Ten se jen blahosklonně usmíval. A také zapózoval na společné fotografii s letuškou Trussovou.

Kane se okamžitě stal hvězdou amerických médií. Nepotřeboval k tomu vstřelit jedinou branku. Jeho sezona už skončila, s Chicagem vypadl v prvním kole play-off NHL a na mistrovství světa navzdory prvotním zprávám nakonec neodletěl.