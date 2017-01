Zeď jménem Bartošák. Nejdřív pokuta v metru, pak nula proti Spartě

V brance jste se moc nenudil, že?

Bylo to záživné, hlavně v první třetině. Sparta měla dost střel, navíc byla i dost aktivní v přesilovkách. Ale kluci mi hodně pomohli, proto jsme to zvládli.



Dá se z brankářského pohledu říct, že vás zápas bavil?

Je to tak. Cítil jsem se výborně už od začátku, jakmile jsem si párkrát sáhl na puk. Získal jsem hodně sebevědomí a pocit, že můžu chytit všechno. Určitě to byl jeden z těch zápasů, kdy se gólman cítí super.



Odjet ze sparťanského ledu s nulou, to se nepovede každý den...

Co si budeme povídat, čisté konto vždy potěší. Obzvlášť po šňůře zápasů, kdy jsme inkasovali celkem dost. Teď jsme to v obraně zvládli znamenitě. Pro celý tým je to velká vzpruha.



Čím to, že se vám na Spartu letos tak daří?

Všechna ta vítězství byla vybojovaná, nejde říct, že bychom je v některém těch zápasů přejeli. Zodpovědná práce, útočníci se vraceli dozadu. To je důvod našich výher.



Věděl jste hned, že gól Tomáše Netíka rozhodčí pro hru vysokou holí neuznají?

Já si ani pořádně nevšiml, odkud to vlastně tečoval. Ale kluci mi hned naznačovali, že to asi platit nebude. Ani podle pohledu na fanoušky to nevypadalo na gól. Takže jsem doufal, že rozhodčí rozpaží, a naštěstí se tak i stalo.



Nepřišel vám výkon Vítkovic jako příliš defenzivní?

Neoznačil bych ho za defenzivní, my tak zkrátka hrajeme. Pro nás je prioritou zabezpečená obrana. I když soupeř hraje v našem pásmu, přes výbornou obranu musí vznikat jen minimum vyložených šancí.



V závěru to vypadalo, že si výsledek pohlídáte, hned nato se ale utrhl Jaroslav Hlinka do úniku...

Naštěstí mu to těsně přede mnou uteklo. Zpracoval puk příliš pozdě a věděl jsem, že střílet nebude. Ještě že tak.



Týmy jsou v tabulce naskládané těsně za sebou, je to v takové chvíli důležité vítězství?

Už jsme pár zápasů nezískali body, a vzhledem k situaci v tabulce to byla dost nelichotivá situace. Navíc jsme dostávali plno gólů, dalo by se říci, že i laciných. Teď jsme si ale dokázali, že můžeme hrát i proti takovému soupeři, jako je Sparta.



Pomýšlel jste před koncem zápasu na nulu?

Když na to myslím, tak ten gól vždy dostanu. Stalo se to s Brnem i Pardubicemi. Takže jsem to vytlačil z hlavy, snažím se prostě chytit co nejvíce puků. Drobné uklidnění navíc přišlo až s druhým gólem.



Zápas byl čím dál vyhrocenější, přehráli jste Spartu i po psychické stránce?

Jednoznačně. Myslím si, že Sparta má celkem snadno vyprovokovatelný tým. Když prohrávají a nedaří se jim srovnat, začnou se vztekat a občas dohrávat souboje nečistě. To hrálo do našich karet.



V neděli jste jeli z Chomutova rovnou do Prahy, stihl jste se projít po městě?

S klukama jsme se včera byli podívat do centra, zašli jsme si i na večeři. Bohužel jsme také dostali pokutu v metru, za jízdu načerno... Doufali jsme, že nás nechytí, ale stalo se. Naštěstí jsme si tu smůlu vybrali včera, a ne dnes.