Nedobrovolná pauza pro nejlepšího nováčka NHL. Laine utrpěl otřes mozku

Laine se v pátečním zápase mezi Winnipegem a Buffalem stal obětí tvrdého zákroku amerického beka Jakea McCabea.

Zatímco McCabe odcházel do kabiny s krvavým zraněním, poté co se do něj pustil mstitel Mark Scheifele, Laine stále ležel na ledě.

Ztěžka vydýchával „strom“, který před ním náhle vyrostl ve středním pásmu. Důrazný obránce Sabres si na Laineho lišácky počíhal a poslal kanonýra Jets na ledovou plochu. Čistě, jako z učebnice.

Když se Laine nemohl dlouho sebrat z ledu, všem bylo jasné, že nejspíše utrpěl otřes mozku. A opravdu utrpěl.

Třetí nejlepší kanonýr NHL musel vynechat nedělní trénink. Nedá se očekávat, že by zasáhl do pondělního zápasu s Calgary Flames. ̈

„Patty má otřes mozku. Až ustoupí symptomy, začne trénovat, postupně bude zvyšovat dávky a vrátí se na led,“ řekl winnipežský kouč Paul Maurice.

„Nemáme žádný termín, kdy se tak stane. V naší sestavě máme několik hráčů, kteří si tím v aktuální sezoně prošli. Při otřesech mozku se nedá termín návratu odhadnout,“ dodal Maurice.

Uznávaný trenér měl na mysli mimo jiné i Drewa Stafforda, kterého stálo stejné zranění na podzim 15 zápasů. „Laine je náš nejlepší hráč. Je hodně nepříjemné vidět ho takhle ležet na ledové ploše. Sám jsem si prošel otřesem mozku. Není to nic příjemného,“ tvrdí zkušený forvard.

Případ McDavid Connor McDavid, od podzimu kapitán Edmonton Oilers, přišel v nováčkovském ročníku o 37 utkání kvůli zlomené klíční kosti. Doplatil na pád ve velké rychlosti v utkání s Philadelphií. Tou dobou byl nejproduktivnějším zelenáčem NHL. Dlouhá absence stála McDavida zisk Calderovy trofeje. Brandon Manning, hráč Flyers, jej měl při dalším zápase obou soupeřů provokovat slovy o tom, že mu zranění způsobil úmyslně.

Právě on má nyní Laineho, se 37 body neproduktivnějšího nováčka celé ligy, nahradit v elitní formaci Jets po boku Scheifeleho a Nikolaje Ehlerse. „V minulé sezoně dal 21 gólů, teď zase skóroval a cítí se dobře,“ vysvětluje Maurice, proč dává šanci právě Staffordovi.

Dále umínil i to, že si Američan v ročníku 2015/2016 na ledě rozuměl s Ehlersem.

Šikovný Dán by ale raději hrál s Lainem. „Bude to bez Pattyho těžké, vytvořili jsme si mezi sebou skvělou chemii. Ale musíme se s ním vyrovnat. Snad se dá brzy dohromady,“ přeje si.

Kdy se jeho oblíbený spoluhráč a spolubydlící vrátí na led, není jisté. Maurice jen uvedl, že Laine s úsměvem sledoval nedělní trénink. „Necítí se stoprocentně, ale chodí kolem a vypadá v pohodě.“

„Nik Ehlers je jeho šofér,“ dodal. Kdy spolu budou jezdit také na ledě, zůstává otázkou bez odpovědi. Návrat po otřesu mozku si může vyžádat vynechání šesti zápasů (jako naposledy u Sidney Crosbyho), patnácti utkání (Staffordův případ) i podstatně delší dobu..

Zopakuje se loňský scénář až do hořkého konce a přijde Laine, podobně jako McDavid, o Calderovu trofej?