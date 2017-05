Jak z Cimrmana. Čech jménem Francouz ve Francii

dnes 11:40

Paříž (Od našeho zpravodaje) - Je to lehce v cimrmanovském duchu, tak trochu jak v příběhu Karla Němce, jenž dobývá severní pól. Je to Francouz, co je teď ve Francii, ale jinak je to Čech. Srdcem, hlavou i nohama. Pavel Francouz, gólmanská dvojka hokejové reprezentace. „Fórky na toto téma už v šatně padly.“