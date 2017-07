Francouz o marné touze po NHL: Nevěřil jsem, že mě tam Rusové pustí

Byla to mise předem odsouzená k zániku.

Francouzův agent Robert Spálenka se v únoru sbalil a rozletěl do Čeljabinsku. Čekalo ho náročné vyjednávání. Chtěl přesvědčit vedení Traktoru, mezi jehož třemi tyčemi český reprezentant dominoval, aby sedmadvacetiletého gólmana pustili.

Za snem. Do NHL.

Spálenkovi se totiž ohledně Francouze ozvalo několik klubů NHL. „Konkrétní nabídky asi nebyly, spíš proběhly nějaké rozhovory, ale přesně to nevím,“ tvrdí sám extraligový šampion z roku 2015.

Aby mohl Spálenka v rozpravách se zájemci o Francouze pokračovat, potřeboval souhlas Čejlabinsku. Rusové ale nekývli. „Zjišťovali jsme, jestli by mě uvolnili, oni řekli rezolutně, že ne. Tím to pro mě skončilo,“ přibližuje odchovanec Plzně.

„Popravdě jsem tomu nevěřil, že se to povede,“ přiznal.

Kamenem úrazu se stala jeho tříletá smlouva, odslouženo z ní má zatím pouze dva roky. Letošní odchod do zámoří tak byl spíše zbožným přáním než možným scénářem.

„Myslím si, že NHL byla docela daleko, protože mám v Čeljabinsku smlouvu ještě na rok. Nevím, co by se muselo stát, aby mě uvolnili, takhle jsem to bral,“ vysvětluje Francouz.

Bývalá opora Litvínova nebere rozhodnutí Traktoru jako tragédii, snad i kvůli případné účasti na olympijských hrách, přesto v něm zůstává touha po kanadsko-americké lize.

„Na jednu stranu musím říct, že jsem tam spokojený, že jsem tam rád, ale na druhou stranu, kdybych měl nějakou šanci jít do Severní Ameriky, tak bych to šel zkusit,“ neskrývá, že by rád kráčel ve stopách.

Čích? Matěje Machovského, Davida Ritticha a dalších českých brankářů, kteří se v poslední době za Atlantik vydali.

Napodobí je příští rok?

Vždyť u Traktoru mu skončí kontrakt a pokud herně nepropadne, nebo se nezraní, patrně půjde o jeho poslední rok v KHL. „Snažím se nad tím tak nepřemýšlet, protože všichni víme, jak to ve sportu je. Člověk se může zranit, může se stát cokoliv a všechno může být zase jinak,“ zkouší nepředbíhat.

Raději se soustředí na současnost: „Věřím, že sezona bude dobrá.“ Pro Francouze nejspíše ponese také přívlastek „olympijská“. I turnaj v korejském Pchjongčchangu se ale zatím snaží z mysli vytlačit.

Ani on ale nemůže popřít, že ho nejspíše čeká tuze zajímavá budoucnost.