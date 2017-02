Střídat se mi nevadí. Francouz v KHL vyčnívá, jedničkou však není

Francouz je nejlepší v soutěži v úspěšnosti zákroků (95,3 procenta) a druhý v průměru obdržených branek na zápas (1,45). „Jsem samozřejmě rád, ale statistikám nepřikládám takovou váhu. Nemusí ukazovat obraz té hry. I když je samozřejmě příjemné, když se pohybujete na předních příčkách,“ řekl gólman novinářům na Švédských hrách.

Výborné statistiky mu nic nezaručují. I když v posledních utkáních chytal častěji než jeho konkurent, nadále se střídají. „Týmu se daří docela nad očekávání, tak proč to měnit. Navíc je v nás přirozeně to vnitřní nutkání chtít být lepší než ten druhý. Týmu to může pomoct z té pozitivní stránky,“ podotkl Francouz.

S Děmčenkem vychází na profesionální úrovni. „Je samozřejmě znát, že nejsme z jedné země. Určitý odstup tam je, ale z toho profesního hlediska je to dobrý vztah. Dokážeme se podpořit. A víme, na čem jsme, žádná zášť mezi námi není.“

Křivka výsledků Traktoru se pohybuje jako na vlnách. „Celkově dáváme málo gólů. Já prohrál v sezoně snad čtyři zápasy 0:1. Odehráli jsme i strašně zápasů s výsledkem 1:1 po základní době. Myslím, že v tom to asi je.“



„I proto si myslím, že není špatné, když se střídáme, protože je to hodně psychicky náročné, když víte, že jedna dvě chyby mohou tým připravit o výhru,“ doplnil český brankář.

Dříve gólmany trápila kolena, dnes hlavně kotníky

Kdo ví, jak by ale situace vypadala, kdyby si brzy po příchodu do nového působiště neporanil vazy v kotníku. Mistr extraligy s Litvínovem kvůli zranění odchytal v celé minulé sezoně jen 18 zápasů.

„To mi uškodilo hodně. Potýkal jsem se s tou nohou celou sezonu. Ale i to ke sportu patří a já se na to nijak nevymlouvám. Nechci nijak brečet, protože už je to dávno za mnou. Jsem rád, že jsem zdravý. A víc si toho teď vážím,“ prohlásil Francouz.

Kotníky jsou pro gólmany v současném hokeji z jeho pohledu problematickou oblastí. „Chytání se za poslední tři až čtyři roky změnilo. I co se bavím s ostatními brankáři, tak mají s kotníky trošku problémy. I v NHL jsou gólmani dost zranění. Bude zajímavé sledovat, jak to bude v nejbližších letech.“

„Dříve nejvíce trpěla kolena, teď je to více na kotníky. Jejich zatížení je extrémní. Snažím se dělat různá kompenzační cvičení a předcházet problémům, abych zůstal zdravý,“ popsal plzeňský rodák.

I kvůli zranění je výrazně opatrnější. „Vyhýbám se takovým věcem jako fotbalu, abych zbytečně neriskoval. V zápase už o tom ale vůbec nevím. Tam je člověk v takovém adrenalinu, že i kdyby to viselo jen na vlásku,půjde do toho,“ smál se Francouz.

A jak je na tom vztah reprezentační dvojice Jakub Kovář - Pavel Francouz? „Bavíme se spolu hodně a probíráme úplně všechno. Je to dobré i proto, že třeba po naší prohře se Švédy na to nebyl sám a mohli jsme to v klidu probrat mezi čtyřma očima.“