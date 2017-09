Jsem čistotný. Takže si většinou uklízím sám, chválí se brankář Jekel

„Jsem určitě velice spokojený, že jsem se mohl do Komety dostat. A že jsem si v extralize nějaké zápasy zachytal,“ připomíná krátké období na přelomu roku, kdy postupně naskočil do utkání v Karlových Varech, doma s Litvínovem, v Pardubicích a doma se Spartou.

„Bohužel ke konci se mi už přestalo dařit. Bylo tam mnoho různých faktorů, kvůli kterým mi poslední zápas nevyšel,“ připomíná, že po dvou utkáních, v nichž začínal jako jednička a za svá záda vždy pustil pouze jediný puk, proti Spartě za 33 minut dostal čtyři góly a musel střídat.

„Ale je to pro mě velká motivace. Budu na sobě makat, abych se tam mohl znovu podívat,“ plánuje.

Určitě to není nemožné.

Dvaadvacetiletý brankář, který znovu bude působit v Třebíči, svou šanci vidí reálně. „Řekli mi, že na mě budou v Třebíči spoléhat. A uvidíme, jak to bude s Kometou,“ nechce předbíhat. „Pokud se někdo zraní a mně se bude dařit, mohl bych tam naskočit.“

Před tím se však chce soustředit především na to, aby pomohl k dobrému rozjezdu sezony Třebíči. Horácká Slavia má na začátek příznivý los, tři z úvodních čtyř utkání hraje doma. První už v sobotu večer, kdy přivítá Benátky nad Jizerou.

„Budeme se snažit, abychom vše vyhráli. Zaprvé abychom potěšili fanoušky, a hlavně abychom nebyli od začátku soutěže v tabulce někde dole, ale spíš na těch horních příčkách,“ přeje si Jekel.

Podobně jako řada dalších hráčů, kteří v Třebíči působí, zůstává na hotelu Atom. „Je to ubytování od klubu, sám zatím nic nehledám,“ usmívá se. „Rád bych si našetřil a do budoucna třeba koupil vlastní byt.“

A pobyt na hotelu má i další důvody. „Nevím, jak to v sezoně či příští rok se mnou bude. Jestli budu pendlovat mezi Brnem a Třebíčí, nebo jestli budu tady,“ vysvětluje.

Někteří z jeho spoluhráčů si pochvalují, že na hotelu je o ně kompletně postaráno. „Já se přiznám, že jsem čistotný člověk, takže si většinou uklízím sám,“ usmívá se. „Uklízečky mi jen vynesou koš nebo převlečou postel. Jinak se snažím udržet si pořádek. Ale znáte to: málo místa, hodně věcí,“ dodává se smíchem.

Díky působení v Třebíči poprvé poznal, jaké je to bydlet mimo rodné Brno. „Na jednu stranu jsem byl rád, že jsem se mohl konečně trochu osamostatnit. Je to určitě jiné, než když je člověk doma s rodiči. Máte více soukromí,“ připouští. „Na druhou stranu se o sebe musíte postarat sám. A horší je to i s cestováním. Proto jsem přes týden v Třebíči, ale když je volno, na víkendy jezdím domů,“ dodává.