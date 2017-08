Děláš nám ostudu, slyšel od rodiny. Pak ukončil hokejové čekání na gól

Stalo se tak trochu náhodou, protože na místě, kde získal puk, původně neměl vůbec být. Jenže rozhodčí ho před startem akce vyhnali z vhazování a on se tak později dostal ke střele.

Byla to sehraná akce?

Ano, zkoušíme to i v Boleslavi, že když se vyhraje buly, jde křídlo hned vrchem za pukem. Naštěstí mě rozhodčí předtím vyhodil z vhazování, takže jsme si s Radanem Lencem role prohodili.

Těžili jste z klubové souhry?

Určitě! I s Kašičkou (David Kaše) jsme si výborně sedli. Pak je pro mě jednodušší s těmi kluky hrát. Četl jsem, jak dlouho čekala reprezentace na gól, tohle byl můj první, tak jsem rád, že pomohl k vítězství. Doufám, že takhle pojedu i dál.

Gól za reprezentaci je předčasný dárek k vašim středečním 25. narozeninám.

Asi jo, jsem za ten gól vážně moc rád. I když doufám, že rodina to třeba ještě nějakým dárkem trumfne.

Schoval jste si puk?

Ano. Radan mi pro něj hned jel. Mám schovaný i puk, kterým jsem dal první extraligový gól. Pak ty trofeje rozdám v rodině - dědovi, tátovi, manželce.

Viděl to někdo z nich v Žilině na vlastní oči?

Ne. Byli ve středu v Třinci a řekli, že jim dělám ostudu, takže sem už nejeli. Dnešní pocit je daleko lepší. Prohrát i podruhé, to by nás poslalo dolů. Snažili jsme se hrát mladistvý hokej, hodně bruslili, jen jsme měli víc proměňovat šance.

Sám jste krátce v reprezentaci hrál už v kempu před letošním mistrovstvím světa.

Tam jsem měl zdravotní problém a odehrál jen jedno utkání. Beru to teď jako pokračování. Určitě mi to něco dá, začnu si víc věřit. Je to pro mě důležité i do budoucna - vím, na čem mám pracovat a co zlepšit.