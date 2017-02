Zachovy skvělé časy. Český talent září, pomohl nový spoluhráč i budíček

Sebevědomý teenager míchá s pukem v útočném pásmu a vymýšlí další šanci pro své spoluhráče, jindy zase trpělivě čeká v palebné pozici na přihrávku a pohotově střílí. Dojíždí nahozené puky, tvrdě chodí do soubojů. Takhle že vypadá utrápený hokejista?

Zacha je k nepoznání.

V posledních osmi zápasech třikrát skóroval, přidal další dvě přihrávky, konečně prospíval v tabulce pravdy (+3). “Hodně si cením, že dostávám více prostoru než dříve. Beru každý zápas jako skvělou příležitost ukázat, jak se postupně zlepšuji,“ tvrdí český forvard, jehož nakoply dva momenty.

Nejprve přišel budíček, 12. ledna se Zacha nevešel do sestavy a skončil na tribuně.

„Trochu mě to bylo líto, ale od té chvíle si mnohem více vážím, že jsem součástí týmu,“ připustil.

A pak šestce předloňského draftu pomohl nový parťák.

Nejlepší věci jsou zadarmo, zpívá kapela Chinaski. A v případě New Jersey zřejmě tato fráze platí. Noesena si bezplatně stáhlo z listiny nechráněných hokejistů a důrazný Američan skvěle zapadl do třetí formace se Zachou na levém křídle a s Jacobem Josefsonem na centru.

“Oba to jsou skvělí, neuvěřitelní hokejisté. Pavel je urostlý chlap, který má vynikající střelu, Jacob je drobnější, ale zase skvěle tvoří hru. Prostě nám to klape,“ tvrdí Noesen.

Jeden chválí druhého a všichni sbírají body.

“Pavel Je ohromně talentovaný v každém směru. Není jednoduché hrát v NHL prvním rokem, chvíli jste nahoře, pak zase dole. Poslední dobou Pavel hraje skvěle, tvrdě pracuje. Je silný na kotouči a správně se na ledě rozhoduje. Baví mě ho sledovat,“ popisuje Zachu Josefson.

Ten zase skládá komplimenty Noesenovi s Josefsonem, se kterým hraje prakticky celou sezonu. Tedy pokud kreativní Švéd zrovna nemarodí, dlouho stál kvůli otřesu mozku. „Jacob umí nahrát, Stefan zase skvěle napadá a vybojuje spoustu puků.“

Zachovi s Josefsonem ale chyběl třetí stálý spoluhráč a zdá se, že Noesen by tento konkurz mohl vyhrát. „Skvěle se k nám hodí,“ tvrdí reprezentant Tre Kronor, který se v nedělním utkání proti Columbusu dočkal prvního gólu v aktuálním ročníku.

První gratulanti? Pochopitelně Zacha s Noesenem.

V New Jersey nyní panuje pohoda, podceňovaný klub začal vítězit a Zacha si to užívá. “Musíme teď hodně vyhrávat, abychom měli šanci postoupit do play-off. Budeme teď hodně hrát doma, tak snad se nám tam začne dařit.“

Sám by k tomu moc rád přispěl další góly a asistencemi. Už nechce sedět na tribuně. Začíná si věřit, podobně postupně nabíral sebevědomí během prvního roku v juniorské OHL. Je houževnatější, nápaditější, neschovává se.

Možná si v létě při ohlédnutí za nováčkovskou sezonou vzpomene, že ho probral Stefan, nikoliv Štefan.