Pavelec nezabránil těsné prohře, Kindl jednou asistoval za Floridu

Na výhře Anaheimu z ledu Winnipegu měly hlavní podíl speciální formace. Jednu ze tří branek totiž hokejisté Ducks, s českým nováčkem Ondřejem Kašem (8:39, -1, 1 střela) v sestavě, vstřelili při hře v oslabení a další pro změnu z přesilovky.

Jako první však slavili domácí, které už ve 3. minutě poslal do vedení Andrew Copp. Stav 1:0 ale neměl dlouhého trvání poté, co v 5. minutě při zmiňované hře v oslabení vyrovnal Logan Shaw a o necelé dvě minuty později krátce po návratu vyloučeného Kevina Bieksy otočil vývoj Rickard Rakell.

Prostřední hrací část gól nepřinesla. Skóre doznalo další změny až v 49. minutě, kdy faul domácího Joela Armii potrestal kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf.

O tom, že právě jeho trefa bude nakonec rozdílovou, rozhodl v čase 52:53 snížením domácí Nikolaj Ehlers. Winnipeg ve třetí třetině vyslal na Jonathana Berniera (kryl 31 z 32 střel) celkově 17 puků, na vyrovnání ale nedosáhl. Domácí Ondřej Pavelec tak ve třetím startu za sebou poprvé neuspěl, přestože kryl 24 z 27 střel.

Už čtvrté porážce v řadě, z nichž dvě byly po prodloužení, v pondělí nezabránili trápící se hokejisté Floridy. Naposledy desátý celek Východní konference nestačil na v tabulce Západu až třináctou Arizonu. Coyotes potěšili své fanoušky gólem na konečných 3:2 z 48 vteřiny nastavení v podání Tobiase Riedera.

V řádné hrací době se oba tábory rozešly za smírného stavu 2:2. Přestože ve hře byly ofenzivní esa jako Radim Vrbata (18:48, +/-: 0, 6 střel) s Martinem Hanzalem (21:18, +/-: 0, 6 střel) a na druhé straně Jaromír Jágr (15:37, +/-: 0, 2 střely), do bodových statistik se z Čechů zapsal pouze hostující bek Jakub Kindl (14:56, +/-: 0, 1 střela, 0+1).

Běžela 15. minuta, kdy po jeho střele od modré čáry před Mikem Smithem dorážel Vincent Trocheck. Christian Fischer, jenž vytvořil nový klubový rekord gólem v roli nováčka v každém z úvodních dvou startů v NHL, a Ryan White následně slepenými góly z 23. minuty otočili stav ve prospěch Coyotes. Panthers ale krátce na to vrátil do hry vyrovnáním Michael Sgarbossa.

U výhry San Jose 5:2 na ledě Colorada nemohl být vyhlášen první hvězdou nikdo jiný, než hostující veterán Patrick Marleau. 37letý útočník, jenž ve své kariéře v NHL obléká pouze dres Sharks, ve třetí třetině čtyřikrát vystřelil a byly z toho čtyři góly.

Čtyřikrát se v jedné třetině prosadilo v historii NHL jen dalších 11 borců, naposledy Mario Lemieux v lednu 1997 za Pittsburgh na ledě Montrealu. V rámci celého utkání pak čtyři góly za San Jose slavili ještě Owen Nolan (prosinec 1995) a při svém památném zápase s Rangers Tomáš Hertl (říjen 2013), jenž je mimochodem blízko návratu do akce po doléčeném zranění. Proti Avalanche však ještě nehrál.

„Byla to parádní třetina. Hodně jsme si to užili,“ hodnotil svůj výkon skromně Marleau, jemuž chybí už jen tři branky do dovršení 500. tref v NHL. Oba celky se střetly už v sobotu, kdy rovněž slavili (3:2 po prodloužení) Sharks, kteří si celkově již pátou navazující výhrou vytvořili své sezonní maximum.

Hokejisté Washingtonu, kteří vévodí Východní konferenci i celé NHL, potvrdili svou velkou formu dalším vysokým vítězstvím. Naposledy jejich fazonu odnesla Carolina, které si z hlavního města USA odvezla šestigólový příděl.

V dresu Capitals byl hodně vidět dvougólový ruský obránce Dmitrij Orlov. Tři přihrávky si připsal na kontě forvard Andre Burakovsky. Kapitán Alex Ovečkin se na triumfu 6:1 podílel jen jednou asistencí.

Výsledky NHL

NY Rangers - Los Angeles 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 12. Pirri, 34. Puempel, 47. Zuccarello - 39. Nolan, 60. Clifford. Střely na branku: 17:38. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Zuccarello, 3. Puempel (všichni Rangers).

Washington - Carolina 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Branky: 12. a 29. Orlov, 18. Justin Williams, 39. Kuzněcov, 54. Oshie, 58. Eller - 5. J. Staal. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Burakovsky, 3. Alzner (všichni Washington).

Arizona - Florida 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. Fischer, 23. White, 61. Rieder - 15. Trocheck (Kindl), 27. Sgarbossa. Střely na branku: 42:25. Diváci: 10 042. Hvězdy zápasu: 1. Rieder, 2. White, 3. Chychrun (všichni Arizona).

Winnipeg - Anaheim 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky: 3. Copp, 53. Ehlers - 5. Shaw, 6. Rakell, 49. Getzlaf.Brankář Pavelec odchytal za Winnipeg 58 minut, z 27 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 88,9 procenta. Střely na branku: 33:27. Diváci: 15 294. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Rakell (oba Anaheim), 3. Ehlers (Winnipeg).

Colorado - San Jose 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Branky: 31. Iginla, 52. Martinsen - 43., 46., 51. a 57. Marleau, 20. Burns. Střely na branku: 28:26. Diváci: 13 803. Hvězdy zápasu: 1. Marleau, 2. Burns, 3. Couture (všichni San Jose).

Toronto - Calgary 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 28. a 43. Kadri, 19. Marner, 37. Hyman. Střely na branku: 28:26. Diváci: 19 043. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Kadri, 3. Marner (všichni Toronto).