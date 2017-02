Brusle mu málem prořízla krk. Teď pomáhá Bostonu v boji o play-off

21letý rodák z Žiliny si po nedávném povýšení z farmy ve svém druhém utkání v NHL připsal dvě gólové přihrávky a výrazně přispěl k domácí výhře 4:0 nad odvěkým rivalem z Montrealu. První v základní části za posledních pět let...



Zvláště jeho první asistence v NHL byla hodně povedená. V 9. minutě krásným křižným pasem našel dobře najetého beka Adama McQuaida, jenž s poklidem trefil odkrytou branku za bezmocným Carey Pricem. „Od prvního tréninku ukazuje velký přehled. Má cit pro hru, je pro nás vítanou posilou,“ chválil McQuaida nového parťáka.

Jako krajan Zedník

Přitom moc nechybělo a slovenský útočník měl už možná rok po kariéře. Když v loňské sezoně Cehlárik působil ještě ve švédské Luleåe, prožil v utkání s Växjö chvíle hrůzy. Dvacetiletý útočník po souboji s útočníkem Lennartem Petrelem skončil s velkou jizvou na krku.

Co se vlastně stalo? Krk žilinského odchovance se po střetu ocitl v těsné blízkosti brusle finského útočníka. Cehlárik měl ale velké štěstí. „Mohlo to skončit daleko hůř. Na střídačce jsme všichni měli husí kůži z toho, co jsme viděli. Naštěstí to dopadlo bez vážnějších následků,“ popisoval tehdy inkriminovaný střet, po kterém Cehlárikův krk zdobilo patnáct nových stehů, trenér hostů Anders Burström.

Zraněný Cehlárik si v prvních vteřinách vůbec neuvědomoval, co se vlastně stalo. Až později mu došlo, jak vážná mohla být situace, kdyby rána byla hlubší. „Když jsem se pak podíval na ručník, který jsem měl ovázaný kolem krku, tak jsem se zhrozil. Tolik krve jsem snad nikdy neviděl. Lékař mě hned uklidnil, že rána naštěstí není tolik hluboká a nedošlo k naříznutí tepny,“ vyprávěl potom Cehlárik.

Dramatická situace na Slovensku tehdy živě připomněla vzpomínky na devět let staré zranění bývalého slovenského reprezentanta Richarda Zedníka, jenž ještě měl v dresu Floridy po střetu se spoluhráčem Ollim Jokinenem hlubokou řeznou ránu na krku.

Velké vítězství pro Raska

Největší radost z vítězství nad rivalem z Montrealu měl ze sestavy hokejistů Bostonu určitě Tuukka Rask. Finský brankář pětadvaceti zákroky vychytal šestou nulu v sezoně a dočkal se teprve prvního domácího vítězství nad Canadiens v základní části v kariéře.

„Konečně jsme doma proti Montrealu odehráli vynikající utkání,“ prohlásil Rask. „Druhé utkání ve dvou dnech, ale zůstali jsme koncentrování a zvládli ho perfektně.“ pochvaloval si brankář, jenž za Bruins chytá už svoji desátou sezonu.