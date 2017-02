Celou sezonu se dře kvůli play-off, burcuje znojemská legenda Pucher

Tohle ještě nezažil. „Anebo si to už nevybavuju,“ usměje se hrající legenda Peter Pucher. Znojemští hokejisté v úterý v 19.45 přivítají v závěrečném utkání nadstavby EBEL Lublaň.

A zarytí odpůrci sportovního patosu snad následující řádky odpustí.

Půjde o vše. Jediný mač rozhodne o tom, jak se bude ve Znojmě na ročník v mezinárodní lize nahlížet.

Jakákoliv výhra = úspěch. Postup do play-off na poslední možnou chvíli. Krach může znamenat konec sezony (bude záležet na souběžně hraném duelu Graz - Dornbirn).

„Každý z nás by chtěl, abychom to rozhodli co nejdřív. Jít do posledního zápasu s tím, že musíme vyhrát, je psychicky náročné,“ říká 42letý Pucher. „Ale způsobili jsme si to sami,“ doplňuje zkušený útočník.

Peter Pucher v dresu Znojma v utkání proti Linci.

Slovenský exreprezentant kroutí ve Znojmě čtrnáctou sezonu. Pamatuje extraligové časy. I všech šest ročníků v alpské lize včetně loňské stříbrné jízdy. „Pokaždé jsme byli v play-off a letos ho chceme hrát znovu,“ velí matador.

Orli mohou být optimističtí. Do Znojma přijede tradiční otloukánek EBEL, jemuž už o nic nejde. A domácí tým, kterého se koncem prosince po trenérské rošádě ujal Roman Šimíček, se v nadstavbě dolní poloviny soutěže herně i výsledkově zvedá.

Vstupenku do vyřazovacích bojů si mohli Orli zajistit už v neděli večer u Bodamského jezera. Dornbirnu, který Znojmo tabulkově ohrožuje, však podlehli 2:3. „Cesta domů byla dlouhá. A do dobré nálady to mělo daleko,“ přiznává Pucher.

Včera dopoledne krátce a intenzivně trénovali. „Abychom se nabudili,“ vysvětluje znojemská ikona. A dnes chtějí Orli na slovinského outsidera vletět. „Lublaň je soupeř, kterého bychom měli doma porážet. Když to nedokážeme, je to špatně,“ ví Pucher. „Takové úvahy ale nevedeme,“ zamítá.

Slovenský forvard, se 26 body pátý nejproduktivnější hráč Orlů, věří, že zafunguje vítězná znojemská mentalita. „Dokážeme se zdravě vyhecovat a ukáznit,“ tvrdí Pucher. „Pamatuju si, že nám takové zápasy vycházely, a snad to teď bude pokračovat.“ A co když přijde krach? Už na startu desetikolové nadstavby hlásil znojemský kapitán Jiří Beroun: „Rozhodně nechci končit sezonu v únoru, když bude ještě zima.“

Znojemský hokejista Peter Pucher při utkání s Klagenfurtem.

Při podobné myšlence se oklepe i Pucher. „Je to hrozné! Třeba takový Slovan Bratislava v KHL skončil už minulý týden,“ podotýká. „Už kvůli fanouškům, sponzorům a všem lidem kolem hokeje chceme hrát play-off. Zápasy tam mají jiný náboj. Přichází úplně jiné napětí, hraje se o medaile. Celý rok se dře, abychom tam hráli,“ burcuje.

Orli v úterý mají poslední pokus zachránit podivnou sezonu. Na startu EBEL se prali s únavou po debutu v Lize mistrů, potom je sťala zranění klíčových opor.

Na přelomu roku tápali, měnili trenéra. Na pár duelů vypadl ze sestavy i ostřílený Pucher. Účast v play-off by byla hojivou mastí na všechny patálie. „Očekávám vítězný zápas. Nic jiného,“ uzavírá bojovně Pucher.