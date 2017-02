Ke konci jsme se začali bát, řekl pardubický bek Čáslava po Zlínu

Nedělní dvouminutový black-out, během kterého ztratil se svými spoluhráči ve Zlíně dvougólový náskok, těžce kousal. Není se co divit. Body jsou pro Dynamo nedostatkovým zbožím.

„Když vedeme takhle těsně před koncem 4:2, nemůžeme si dovolit prohrát. To je prostě naše chyba. K tomu není víc co dodat,“ postěžoval si Čáslava, který se zapsal v poslední periodě do listiny střelců a potřetí v průběhu zápasu poslal červenobílou sestavu do vedení.

Zlín byl ale ve třetí části aktivnější, k čemuž přispěla i čtyři vyloučení na pardubické straně. Dvě z nich přitom Ševci nenechali bez patřičného gólového trestu. Nerovnovážný stav mužů na ledě byl dle „Časyho“ jednou z příčin hořké porážky. „Byla v tom nedisciplinovanost a myslím si, že jsme se začali bát, i když nevím čeho. Tohle se prostě musí dotáhnout do vítězného konce,“ hovořil skleslým hlasem zkušený zadák. Podle jeho slov by byl před zápasem bod pro Dynamo dobrý. Po konci musel převládat v kabině hostů jiný názor.

Zaváhání naštve o to více, že Olomouc doma bodovala proti Plzni naplno. A procitnutí Varů na ledě brněnské Komety přineslo Západočechům rovněž bod. Ve výsledku to znamená, že odstup za nebarážovou dvanáctou příčkou olomouckých Kohoutů se zvýšil na propastných 16 bodů.

„Pro nás se nic nemění. Dál se připravujeme na závěr sezony. Musíme se poučit z chyb a jít dál. Jsme dole celou dobu, takže nás už to více položit nemůže. Je potřeba dobře potrénovat a zvládnout to,“ dodal Čáslava.