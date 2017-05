Gřegořek dva roky nehrál, ale chce se dostat do budějovického týmu

„Poznal jsem tu své bývalé spoluhráče, kteří už dělají trenéry a manažery, tak to bylo takové srandovní,“ pousmál se po tréninku, po kterém si ještě všichni hráči zahráli ve sportovní hale fotbálek.

„Cítím se docela dobře. Hodně jsme skákali, takže nohy mě budou asi trochu bolet. Ale teď mám spoustu času si odpočinout a zítra zase přijít čerstvý na trénink,“ přidal Gřegořek.

Naposledy sympatický obránce odehrál 36 utkání v dresu Bílých tygrů Liberec v sezoně 2014/2015. V poslední době se mu ale začalo po hokeji stýskat.

„Byl to můj nápad, že bych zase začal hrát a že by mě hokej konečně zase mohl bavit. Proč to nezkusit? Zavolal jsem Petru Sailerovi, on ani trenér Stavjaňa nebyli proti a říkali, ať klidně přijdu. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ zmínil Gřegořek.

Obránce, který skončil své působení v českobudějovickém klubu v roce 2010, by trenérům i sobě rád dokázal, že na profesionální hokej ještě pořád má, a chtěl by se vejít do sestavy. V jeho rozhodnutí Petra podporují i doma.

„Cíl to být může, ale začátek sezony je opravdu ještě hodně daleko na to, abych na to myslel. Teď se chci spíš pořádně s klukama připravit. Snad mi zdraví vydrží. Ale je jasné, že bych se rád dostal do týmu, jinak bych nemusel na letní přípravě vůbec být. To jsem mohl přes léto běhat okolo baráku,“ smál se Petr Gřegořek.