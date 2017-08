„Nemohl by hrát na takové úrovni, jak by si představoval. Mrzí nás to, protože hlavně našim mladým klukům měl stále co ukázat, ale zdraví je samozřejmě přednější,“ uvedl trenér Antonín Stavjaňa na webu českobudějovického Motoru.

Právě v dresu Českých Budějovicích si Gřegořek vybojoval nominaci na vítězný světový šampionát v Německu v roce 2010.

V extralize hrál také za Vítkovice a Třinec, se kterými se dostal do finále, Karlovy Vary, Spartu Praha a naposledy za Liberec.