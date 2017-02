Setkání extraligových vytrvalců. Vlček předával dres Kadlecovi

Pouhých devět nyní Kadlecovi chybí, aby dorovnal současného rekordmana a dalšího zadáka Františka Ptáčka.

„Opravdu dlouho jsem na tohle číslo čekal...,“ prohodil po vítězství 6:2 naoko vážně Kadlec.

Kdepak, kdo ho zná, dobře ví, že tyhle milníky s jeho flegmatickou povahou moc nehnou. Když k němu také přiletěl dotaz, jaké čestné místo dresu s číslem 1 200 doma určí, už se rozesmál. „No čestné... to raději ani nebudu říkat. Ale třeba něco najdu.“

I v tom jsou si podobní s chlapíkem, který mu trikot na památku předával. Nevyhledávají publicitu, šetří vznešenými slovy. Když dnes třiapadesátiletý Vlček v září 2000 jako první hráč v historii československé a české nejvyšší soutěže pokořil metu 700 utkání, leckoho to překvapilo.

Ze všech nejdřív překonal i „osmistovku“, v roli rekordmana ho vystřídal až v roce 2003 českobudějovický Rudolf Suchánek.

A mimochodem, na jaře 2000 Vlček s Kadlecem společně slavili s Plzní zisk bronzových medailí. Zatímco staršímu z nich už se skvělá kariéra pomalu nachylovala, Kadlec - tehdy zapůjčený na hostování z pražské Slavie - ji teprve rozjížděl.

„Možná po sezoně se trochu ohlédnu a zavzpomínám, ale teď na to není čas. Máme jiné starosti, bojujeme o desítku. Proto jsem rád, že jsme vyhráli, padlo hodně gólů a nebyla to smutná oslava,“ řekl Kadlec. Po nedávné oslavě čtyřicátin ho nicméně čeká další příspěvek do klubové pokladny...

Fanoušci teď budou sledovat, jestli Kadlec zvládne přepsat Ptáčkův rekodní zápis ještě v této sezoně. Koneckonců, gratulace by pak určitě přiletěla i z Kladna, se kterým nyní jedenačtyřicetiletý Ptáček za pár dnů rozehraje čtvrtfinále první ligy proti Ústí nad Labem.

Jisté je, že pokud si Škoda protáhne sezonu do čtvrtfinále a Kadlecovi vydrží zdraví, usedne v březnu na „vytrvalecký“ trůn. Druhá varianta je smutnější. Může to stihnout i v případě, že odehraje zbytek základní části a šest duelů v play-out.

Tenhle scénář ale Kadlec rozhodně dopustit nechce. „Víme, o co jde, kudy vede cesta do předkola. Musíme se soustředit jen na sebe, nedívat se okolo. Odmakat zbývající čtyři zápasy a věřit, že se k nám přikloní i štěstí,“ plánoval obránce.

Na plzeňské zaváhání totiž číhají v Olomouci a ve Zlíně.