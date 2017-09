Plzeň povede jako nový kapitán Kadlec. Play-off je základ, plánuje

Kapitánské „céčko“ mu předal útočník Ondřej Kratěna, tichý vůdce týmu a rekordman v počtu extraligových titulů si přál větší klid.

„Ondra se z nějakých osobních důvodů funkce vzdal, trenéři pak určili mě. Ale nic se nemění. Začínám v Plzni čtvrtou sezonu, v kabině je hierarchie daná a Ondra v ní má dál obrovské slovo. Pár zkušených klubů navíc přibylo, takže si to v šatně určitě ukočírujeme dobře,“ svěřil se 40letý Petr Kadlec na včerejší tiskové konferenci plzeňského klubu.

Mimochodem, aby u něj změn nebylo málo, v létě stihl kromě potápění na oblíbeném ostrově Bali i svatbu... „Ale ta byla na souši,“ ujišťoval Kadlec s úsměvem.

Škoda vstoupí do extraligy v pátek domácím soubojem s Litvínovem. A po posílení kádru má ambice dojít hodně daleko.

„Posily, které jsme si přáli, jsme získali. Jsme pokorní, odmítám spekulovat, jestli jsme nějakým černým koněm soutěže. Cíl zůstává stejný jako v předchozích letech. Dostat se do play-off. Myslím, že tým má kvalitu na to, abychom ten cíl splnili,“ prohlásil Martin Straka, generální manažer HC Škoda.

Zároveň bude mít zásadní slovo i jako hlavní kouč, s Ladislavem Čihákem a Jiřím Hanzlíkem bude tým dirigovat z trenérské lavičky.

„Máme to rozdělené. Láďa má na starosti útočníky, Jirka beky, já se tam motám a snažím se co nejvíc pomoci,“ pousmál se Straka.

Pod sebou bude mít i Milana Gulaše, největší letní posilu, který by měl s další novou tváří Tomášem Mertlem a Ondřejem Kratěnou vytvořit první útočnou formaci.

„Zatím všechno běží, jak má, už se strašně těším. Co se v Plzni změnilo? Kluci, se kterými jsem hrál, jsou buď ve vedení, nebo trenéři,“ vtipkoval 31letý Gulaš, který v průběhu zlaté sezony 2012/13 odešel z Plzně do Magnitogorsku, aby se oklikou přes švédský Färjestad po čtyřech letech vrátil. „Chci nad hlavu zvednout pohár. To je motivace, která mě žene každou sezonu. Udělám všechno pro to, aby tým šlapal a byli jsme společně úspěšní.“

Plzeň posílila na všech frontách, i rozpočet ztučněl, nyní se pohybuje okolo 98 milionů korun. „Ale do toho počítám i všechny bonusy za titul. Už to máme připravené takhle, kdyby náhodou...,“ glosoval ředitel klubu Emil Kristek.

„Z devadesáti procent máme rozpočet pokrytý. V současnosti je podepsáno přes 80 reklamních smluv, získali jsme šestadvacet nových partnerů. To je trend, ve kterém chceme pokračovat,“ doplnil Kristek.

V přípravě Škoda odehrála deset přípravných utkání, šest z nich vyhrála, a chce se vyhnout nepovedenému vstupu do soutěže. Právě mizerná první čtvrtina základní části ji loni na dlouho srazila pod čáru vyřazovací části.

„Dobře víme, jak je důležité začátek zvládnout. Silní jsme dost, teď už je jen na nás, abychom to na ledě dokázali a získávali body. Chceme se prezentovat útočným hokejem, být agresivní, aby to fanoušky bavilo. Jen tak na nás budou chodit,“ řekl Straka.