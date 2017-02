Nahrál soupeři na gól, ten se mu smál. Měl jsem počkat, ví Mrázek

Byl to kiks.

Takový, že rychle zaplnil stránky zámořských sportovních webů a blogů.

Mrázek za stavu 0:0 zajel za branku, aby rozehrál puk. Rozhlédl a naprosto zbytečně zariskoval. Zvolil tuze nebezpečnou přihrávku na Anthonyho Manthu. Napadající newyorský útočník Josh Bailey jeho úmysl vystihl.

Zmocnil se puku a nabídnutou šancí nepohrdl.

Mrázek dělal, co mohl, aby svou minelu napravil, agresivně vyjel daleko před brankoviště, Bailey ale byl nekompromisní.

Gól, New York šel do vedení. Diváci v Joe Louis Areně nevěřícně kroutili hlavou nad Mrázkovou zbrklostí. „Měl jsem počkat trochu déle,“ věděl domácí gólman.

„Na lavičce jsme se tomu smáli,“ komentoval kuriózní situaci střelec Bailey. Byl v dobrém rozmaru, těšily jej branka, asistence i výhra na detroitském ledě (1:3).

To Mrázek neměl mnoho důvodů k spokojenosti. Zápas se mu nepovedl. Štěstí se k němu otočilo zády, nejen u chybné rozehrávky, ale také při vlastním gólu Xaviera Ouelleta.



Ten padl po nahození newyorského beka Calvina de Haana od modré čáry, které detroitský gólman vyrazil jen do Ouelletovy tváře. „Šlo to od mé vyrážečky přímo do jeho obličeje. Pak jsem ztratil puk z dohledu, dokud mi neťukl o beton,“ popisoval Mrázek smolnou situaci.

Účastník loňského Světového poháru na sebe upozornil i jinak než hlavní rolí u dvou nepříjemných momentů.

Předvedl i jednu zářnou chvilku. To když hokejkou sebral takřka jistý gól Johnu Tavaresovi, kapitánovi hostí.

Ani výborný zákrok ovšem nemohl přehlušit posměch protivníků, pobavených fanoušků i jízlivých kritiků. Mrázkův kiks se nepochybně zapsal mezi největší brankářské přešlapy v aktuální sezoně.