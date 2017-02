Mrázkův paradox. Cítím se lépe než loni, říká kritizovaný brankář

S procentuální úspěšností zásahů pod 90 procenty i průměrem nad tři góly za zápas se krčí u dna statistik NHL. Přesto v rozhovoru pro MF DNES brzy 25letý brankář Detroitu a česká jednička ze Světového poháru překvapí: „Cítím se v bráně o hodně lépe než loni. Jsem jistější a rychlejší.“

Petře, jak se daří? A teď to nemyslím jen jako obvyklou zdvořilostní frázi na úvod.

Každý asi ví, jak jsme na tom v tabulce, a od toho se odráží výkony mé i týmu. Kdyby se nám dařilo, jak bychom chtěli, tak asi nejsme poslední v naší divizi. Jenže soutěž je vyrovnaná, zápasy mnohdy ztrácíme o gól, o dva. Na druhou stranu je to přesně takové, co nám předpovídali před sezonou (že se Detroit poprvé po 25 letech nedostane do play-off).

Čím to je? Sráží vás psychika?

Ne, psychikou to není. Jde o věci v týmu, které se musí změnit. A které až se změní – až se tým přebuduje – tak to zase bude takové, jaké to v Detroitu bývávalo.

Přestavba mužstva srazila na pár let i jiné týmy. Je to teď v Detroitu jen čekání na její konec?

Ano, každý tým si občas prochází zmíněnou přestavbou a zrovna Detroit nepřestavoval tým 20 let. A nejspíš kdekdo čekal, že to takhle pojede dál. Ale podívejte se na Chicago, Boston, Pittsburgh – i tyhle kluby obětovaly play-off, když potřebovaly proměnu. A teď ten čas nastal u nás. I novináři v Americe musí pochopit, že jednou to prostě přijít muselo. Jestli chceme mít jako klub budoucnost a hrát o nejvyšší příčky, je teď potřeba něco dělat.

Pokud ne...

... tak bychom klidně dál hráli ve středu tabulky, což by vypadalo dobře. Jenže poslední tři roky jsme stejně vypadli v play-off v prvním kole, takže to zase tak dobré není.

Zároveň se ale na vás valí kritika. Jste gólman. Jste nejvíc vidět.

Je to o psychice a s ní já problém nemám. Jednou z mých výhod je, že vše hodím rychle za hlavu a jedu dál. Ze špatných zápasů se nepoložím. Nic mě nedokáže rozhodit, ani věci, které tady místní novináři píší. Pak se to samozřejmě objevuje i přeložené v Česku. A já mám pocit, že se mě tím snaží jen rozhodit. Ovšem neřeším to.

Teď můžete leccos vysvětlit. Třeba když server Mlive.com tvrdil, že jste po jednom tréninku odmítl coby náhradní gólman zůstat na ledě déle. „Stává se z něj problémový hráč?“ ptal se autor.

Kdyby se mě ale ten, co to napsal, skutečně zeptal, odpovím mu. Ale on něco zaslechl, napsal to, pak kolem mě chodil a dělal, že nic. Nedělalo by mi problém si to s ním vysvětlit, pokecat. Přitom jen trenér a trenér gólmanů vědí, jak to bylo. Ten trénink byl dobrovolný, navíc v den zápasu a já na něm strávil 45 minut. Pak tradičně na ledě zůstávají kluci, co nehrají, my ostatní odcházíme domů.

Očima agenta Výměně Petra nevěřím Robert Spálenka (agent Petra Mrázka)

„Petr je v situaci, kterou si projde každý hráč. A v níž se ukáže mentální síla, jestli vás to položí, či posílí. U Petra mám pocit, že z toho vzejde silnější a brzy to ukáže. A výměna? To jsou spekulace, které patří k byznysu v NHL, ale nemám informace, že by se o tom uvažovalo. Nabídka ale může přijít a pak by bylo na Petrovi ukázat, že Detroit udělal chybu. Já výměně nevěřím.“

Další věc: média spekulují, že vás Detroit bude chtít vyměnit.

To jsem viděl, že psala Helene St. James z Detroit Free Press. Samozřejmě se může výměna týkat kohokoliv. Ale bude mi 25 roků, a jestli ten tým chtějí přestavovat, jak se říká, tak asi mladé kluky moc vyměňovat nebudou. Spíš se budou chtít zbavit těch starších. Na druhou stranu je to byznys. A i kdybych byl vyměněný, svět se nezboří. Nebyla by to žádná tragédie, ale objeví se nová výzva v novém týmu.

A do třetice kritický pohled: v létě podepsal lukrativní smlouvu, teď už se tolik nesnaží...

Ano, rozebírají to tady novináři, snaží se do hráčů šťourat. Jsou to názory mých kritiků, ale ti, co rozumí hokeji, hráli ho, vědí, jak to chodí. Loni jsem dobrou smlouvu neměl, dařilo se, ale nikdo se tím nezabýval. Být v jiném týmu, který hraje na špici, svezete se taky. Když vedete divizi, ukáže se to ve statistikách většiny hráčů. Když jste poslední, projeví se to taky.

Teď pracujete na vylepšení stylu, že?

Není to tak, že bych ho měnil, ale upravuji ho. Reagujeme na to, jak se změnila NHL. Hra se po příchodu mladých strašně zrychlila. Ale oni jen nelétají nahoru dolů, umí to výborně i s pukem. Proto jsme zapracovali na změně přemístění. Snažím se nebýt v brance tak agresivní – lépe číst hru, kdy si povyjet, kdy naopak zůstat. Mám teď nového trenéra gólmanů a musím říct, že se v bráně cítím o hodně lépe než loni. Jsem jistější a rychlejší.

Není to paradox?

To ne. Odvíjí se od týmu. Naši nejlepší hráči mají 12 gólů po skoro 50 zápasech. Tak to je. Týmy, co jsou na tom hůř než my, nejsou tak kritizované. U nás je to dané tím, že jsme v Detroitu, hokejovém městě.

Kouč Blashill s vámi mluví? Drží vás? Přece jen máte dobrý vztah.

Spíš bych řekl, že jsme spolu měli dobrý vztah, když jsme byli na farmě v Grand Rapids. To by ale mohli říct i jiní hráči. Teď se to trošku změnilo, ale dál bych to nerozebíral.

O víkendu se hrálo Utkání hvězd, vy jste měl volno. Odreagoval jste se?

Jo jo. Byl jsem na Floridě za přítelkyní Sárou (plážová volejbalistka Olivovová), ona už tam trénuje na sezonu. Navíc tam přiletěl David Pastrňák, Kuba Voráček s Ondrou Pavelcem, tak jsme si odpočinuli. O hokeji jsme se nebavili, ten jindy v kabině řešíme pořád.

Otázka, kterou hráči z NHL nemají v sezoně rádi, ale musí padnout. Co vy a mistrovství světa?

Prioritou je NHL, ale taky vím, jaká je realita. Nejsme ani poblíž toho, abychom na play-off pomýšleli. Takže kdybych dostal pozvánku od trenérů, jel bych strašně rád.