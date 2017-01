Zlaté body, radoval se olomoucký hrdina Strapáč po vítězných nájezdech

„Bojovalo se o každý puk. Oba týmy cítily, že to je důležitý zápas. Bereme dva body a jedeme domů,“ pochvaloval si důrazný olomoucký útočník po výhře 3:2 na nájezdy.

Jak si ceníte zisku z ledu Pardubic?

Pomýšleli jsme na tři body, ale v oslabení nám pak domácí vyrovnali. Ale i tak jsou to zlaté body, když se podíváme na tabulku. Před pátkem jsme měli náskok jedenáct bodů, k tomu jsme jeden přidali, to je super. Teď to musíme v neděli potvrdit s Karlovými Vary. (Hraje se v neděli v 17.00.)

Dlouho se vám nedařilo prosadit. Čím to bylo?

Těžko říct. Dostali jsme blbý gól v první třetině, to nás trochu utlumilo. Ale myslím, že jsme hráli, co jsme chtěli, byli jsme aktivní a štěstíčko se trochu přiklonilo na naši stranu. Spadl nám tam šťastný gól na 1:1 a to nás povzbudilo. Pak jsme dali na 2:1 z trestného střílení, to už jsem doufal, že to udržíme do konce. Bohužel se to nestalo, ale v nájezdech jsme to potom urvali.

V závěru třetí třetiny jste měli hodně vyloučených.

Byli jsme dvakrát ve třech, kluci to parádně vyklekali a ubránili jsme to, takže to bylo super. Ale tam se ten zápas určitě lámal.

Hned na začátku prodloužení jste ztratil puk a Dynamo jelo ve dvou na Konráda. Co se stalo?

Tam jsem to trochu zazdil. Chtěl jsem si potáhnout puk, ale vystihli mi to a ještě jsem ztratil hokejku, takže jsem se tam snažil jen dobruslit. Naštěstí nedali gól a ještě byli vyloučení. Škoda, že jsme zápas neukončili už tam. Nájezdy už jsou pak o štěstí a tentokrát se přiklonilo na naši stranu.

Věděl jste dopředu, co uděláte?

Měl jsem jasno. Poslední dva nájezdy jsem měnil na poslední chvíli. Tentokrát jsem přesně věděl, co chci udělat, a naštěstí to tam spadlo.

Jel jste jako poslední, pomohlo to?

Měl jsem poměrně klid. Ne, že kdybych nedal, tak se nic neděje, ale pokračovalo by se dál. Naštěstí mi to tam spadlo a byl konec.

Po třech výhrách jste dvakrát prohráli. Je to úleva, že znovu bodujete?

Je škoda, že jsme nenavázali na tři výhry už doma s Boleslaví, tam jsme body mohli urvat. Hradec je po Spengler Cupu jinde a hrají výborně. S Boleslaví jsme body ztratili, o to je cennější, že jsme dva v Pardubicích získali.