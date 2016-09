Máme silný tým, ale ještě si to vše sedá, soudí pardubický Sýkora

Čísla tref zkušeného kanonýra naznačují, že první zářez by mohl přijít třeba hned dnes v Třinci, kterému dal „Sejk“ v minulosti už 29 gólů. Sýkora nepovažuje za podstatné, kdo stojí proti.

„V těch prvních kolech je jedno, na koho narazíte. Nikdo neví, v jakém je kdo rozpoložení. Člověk si nevybere,“ říká sedmatřicetiletá ikona Pardubic.

Máte radost, že start sezony je tu?

Každý se už těší, aby sezona začala, protože období před začátkem extraligy je vždycky dlouhé a náročné. Ale příprava byla dobrá. Od začátku po nás trenér požadoval věci, které chtěl, abychom hráli. Odtrénovali jsme to tak, jak jsme měli a na ledě se to ukáže.

Sýkorovy pardubické góly 1996-1997 29 zápasů - 1 gól 1997-1998 39 zápasů - 4 góly 1999-2000 36 zápasů - 20 gólů 2000-2001 47 zápasů - 26 gólů 2001-2002 32 zápasů - 14 gólů 2002-2003 45 zápasů - 18 gólů 2003-2004 48 zápasů - 23 gólů 2004-2005 43 zápasů - 25 gólů 2005-2006 28 zápasů - 11 gólů 2006-2007 50 zápasů - 37 gólů 2007-2008 42 zápasů - 23 gólů 2009-2010 48 zápasů - 27 gólů 2013-2014 47 zápasů - 17 gólů 2014-2015 48 zápasů - 26 gólů 2015-2016 47 zápasů - 22 gólů Celkem 629 zápasů - 294 gólů Bilance zahrnuje pouze zápasy v základní části extraligy.

Kouč Draisaitl nechodí pro kritická slova daleko, ale dokáže i pochválit. Sedí vám jeho styl?

Vždycky je lepší pro hráče, že ví, na čem je. Když udělá chybu, tak mu to trenér řekne. A naopak když se mu něco povede, umí to kouč ocenit. Tímto způsobem je to správné.

Vedení přivedlo řadu nových hráčů. Je kádr letos kvalitnější?

Máme silný tým. Přišli dobří hokejisté. Ještě si to trochu sedá, protože nových kluků je tady více, ale věříme, že do pátku to dáme do kupy a půjde to. Všichni si na sebe ještě zvykáme.

Řady zkušenějších hráčů rozšířil Petr Hubáček. Jak byste ho charakterizoval?

Je to výborný hráč i člověk. Jeho přístup k tréninku i to, jak se chová v kabině, je ukázkový. Mladším hokejistům má hodně co dát, ale je přínosem pro všechny. A na ledě je Hubas dost rychlý, s pukem to umí.

Sledoval jste i pohyby v klubech soupeřů a koho byste viděl jako aspiranta na titul?

Abych řekl pravdu, dvakrát moc nekoukám, jak kdo posiluje. Extraliga je vyrovnaná a všechny mančafty budou hrát výborně. I loni bylo znát, že každý může porazit každého. Bude to opět hodně vyrovnané.

Jaké budou ambice Dynama?

Chceme předvádět dobrý hokej, protože máme nejlepší fanoušky. Loni nás podporovali, i když se nedařilo. Chceme jim to vrátit.