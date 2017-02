Jágr obětoval hokeji všechno, není důvod, aby končil, soudí Sýkora

Zase jim to klape. „A pokud všichni zůstanou zdraví, tak bych byl hodně překvapený, kdyby se Panthers do play-off nedostali. A v něm pro mě budou jedni z nejvážnějších kandidátů na Stanley Cup,“ tvrdí Petr Sýkora.

Někdejší Jágrův spoluhráč z reprezentace, dvojnásobný mistr světa i vítěz Stanley Cupu, na Floridě žije. Sleduje zápasy Panthers, a tak umí analyticky posoudit budoucnost Jaromíra Jágra i jeho klubu.

Co vám sezona zatím ukázala?

Byl jsem hodně překvapený, že i když už sice Jarda nemá rychlost, svou chytrostí i hrou tělem se pořád dokáže dostávat do gólových situací. Je jedním z nejnebezpečnějších hráčů Floridy, což je pro mě v jeho věku neskutečné. Když nehráli Barkov (chyběl celý leden) a Huberdeau (poprvé hrál až počátkem února), všichni si mysleli, že bez nich půjde dolů. Ano, nedělal tolik bodů, ale ať hrál s kýmkoliv, byl na ledě nebezpečný. On a Trocheck byli nejlepší hráči Floridy.

Čím si to vysvětlujete?

Přizpůsobil se. Ví, že už nemůže být ten Jarda Jágr, který si zajede pro puk za bránu a pak dá gól. Je chytrý, a tak se poslední dva tři roky pohybuje před brankou. V přesilovce nechá Barkova s Huberdeauem hrát kolem mantinelu. Nechá je to odbruslit, ale díky svému tělu se dokáže dostat do šancí před brankou. A když se ztratí puk, je u mantinelu hodně silný a hned ho získá zpět. Ví přesně, na co má. Ví, kde být, aby se dostal do šancí. Všichni jsou zvědaví, kdy uzavře kariéru, ale on díky své chytrosti jen tak neskončí.

Podle vás tedy bude hrát dál?

Určitě to není jeho poslední sezona v NHL. Není důvod, aby končil. Na ledě zbytečně nejezdí, neplýtvá energií, využívá ji přesně tak, jak má. Když jde na led, ví, co má s každým hráčem dělat. Dře. A díky tomu, jak umí využít své zkušenosti, zatím nevidím limit, proč by měl končit a ještě nemohl dál hrát.

Navíc teď, když se vrátili jeho parťáci z útoku, jsou Panthers plní optimismu, že?

Ano. Pro ně bylo důležité, že když ti dva byli zranění, pořád se nějak drželi a neztratili šanci na play-off. A teď se Florida zvedne. Sice je nyní na těžkém tripu v Kalifornii, ale až se vrátí, tipuji, že bude mít šňůru sedmi osmi vítězných zápasů v řadě za dva body. Panthers půjdou do play-off, patří tam. Jedinou slabinu, kterou vidím, jsou trápící se beci. Pro klub bude velmi důležité, aby se Ekblad dostal do formy, jakou měl loni. Pokud ano, tak je pro mě Florida jeden z vážných kandidátů na Stanley Cup.

Pojďme předběhnout. Jak si v něm povede Jaromír Jágr, který se v posledních bitvách o Stanley Cup gólově trápil?

Lidé se zaměřují na body a góly. Já se loni díval na každý zápas proti Islanders a pro mě byl Jarda jeden ze tří nejlepších hráčů na ledě. Co on získal kotoučů, co on se nadřel při forčekinku! On neztratil puk v útočném pásmu, připravil pět šest šancí na gól. Hrál fantasticky. V play-off zase bude neskutečně platný pro tým. Vyhraje každý souboj. Je ve správné pozici. Nevidím důvod, aby neodehrál celé play-off.

Bude v něm skutečně Florida?

Pokud zůstanou všichni zdraví, byl bych hodně překvapený, kdyby nebyla. V play-off už je jedno, z jakého místa do něj jdete. Týmy jsou tak vyrovnané, že každý může vyhrát.

Petr Sýkora

Chodíte na zápasy, pohybujete se v tréninkovém centru Floridy. Jste s Jaromírem v kontaktu?

Ne, nevídáme se. Vím, že je Jarda svůj a i já, když jsem hrál, jsem chtěl mít svůj klid. Měl jsem svou rutinu, nevyhledával takové to: Pojď na večeři. A Jarda je stejný. Mně stačí, že se se synem zajdu na hokej podívat. Vidím ho na ledě a jsme spokojení.

Mám pocit, že jeho soustředěnost na hokej je asi i klíčovým důvodem dlouhověkosti.

Ano. V těchto letech musí být hráč stoprocentně oddán hokeji. Odvíjí se od toho každá sekunda v každém dni - v kolik jít spát, kdy a jak jíst. Tím, že Jarda nemá děti, tomu dává všechno, proto tak dlouho hraje. Hokeji podřídil svůj život a tady jsou ty výsledky. Jarda v úplném klidu může v NHL hrát dál.