Tvoříme si vlastní esperanto, říká jihlavský kouč Vlk

Čtyři brankáři, deset obránců a patnáct útočníků. Takovou podobu má aktuální kádr jihlavských hokejistů, se kterým už od pátka bude Dukla bojovat v nejvyšší domácí soutěži.

„Věřím tomu, že tento tým je poskládaný tak, že bude konkurenceschopný,“ říká na prahu nové sezony hlavní trenér extraligového nováčka z Jihlavy Petr Vlk. „Ale určitě se nebráníme tomu, že bychom s ohledem na nabídku a finance ještě posílili.“

Během letní pauzy doznal váš tým řady změn. Můžete připomenout, jak současná soupiska vznikala?

Tvorba týmu začala hned po posledním zápase baráže. V průběhu letního a předpřípravného období, kdy jsme byli na ledě, jsme se snažili pořád hledat někoho, kdo by nám mohl ještě pomoct.

Do mužstva jste proto přivedli i trojici severských hráčů. Jak jste s nimi spokojeni? Kdo z nich by se mohl stát oporou?

Všichni tři vypadají dobře, proto jsme si je sem samozřejmě vzali (usmívá se). Ale hodnotit, kdo bude oporou? To po mně chcete věci, na které vám nyní nemůžu přímo odpovědět. Na to je brzy. To ukáže až čas, kvalita soupeřů a práce těch kluků. A také to, jak se s tím dokážou poprat. Ale to neplatí jen o zmiňovaných cizincích. To samé platí o klucích, kteří v týmu byli už loni nebo nyní přišli jako noví.

Se dvěma Nory a jedním Švédem bude asi o něco složitější komunikace než s domácími hráči. Jak tuto záležitost vnímáte?

Co se týče nás trenérů, tak ten handicap trošičku znát je. Tvoříme si na trénincích takové vlastní esperanto, kterému by rozuměli všichni. Ale když je něco důležitějšího, tak nám s překladem samozřejmě pomohou Petr Jaroš (trenér brankářů – pozn. red.) a kluci, kteří anglicky umí výborně.

Vnímáte, že brankář Volden a obránci Bryhnisveen a de la Rose už zapadli i do kabiny?

Určitě. Třeba minulý týden po tréninku seděla parta cizinců pohromadě s našimi kluky. Byla sranda a veselo. Takže v tomto směru nevidím, že by byl nějaký problém.

Když už zmiňujeme gólmana Voldena, můžete prozradit, jak dopadla volba brankářské jedničky?

Dopadla dobře (usmívá se). Ale je to interní věc.

Počítáte s tím, že v aktuálním kádru může dojít ještě k nějakým změnám?

Loňský tým se vyvíjel až do posledních dní přestupového termínu. Takže vše je stále otevřené.

Jak vypadá zdravotní stav hráčů před zahájením sezony? Jedna z letních posil, slovenský reprezentační útočník Puliš, se k týmu stále nepřipojila.

U Radovana je to ještě taková neznámá, protože jeho zdravotní stav úplně přesně neznáme. Co jsou aktuální zprávy, tak už je snad na ledě. Ale bude se to řešit dál. Jinak jediný, koho trápí zdravotní problémy, je Adam Zeman. Má nohu v sádře a u něj je to záležitost minimálně tři týdnů, než se začne hýbat. Ale ostatní kluci, když to zaťukám, by měli být v pořádku.

Do soutěže vstupujete nejen v roli nováčka, ale také outsidera. Přijímáte tuto roli, nebo věříte, že je trochu nespravedlivá?

To ukáže čas. My samozřejmě jdeme do zápasů s tím, že chceme vyhrávat. Jak dalece se nám to bude dařit, to se uvidí. Ale jak jsem řekl, věříme tomu, že tým bude konkurenceschopný. A že budeme schopní porážet ostatní týmy v soutěži.

V páteční premiéře přivítáte Mladou Boleslav. Jak tohoto soupeře vnímáte?

Jako každého dalšího. Nám je jedno, s kým kdy budeme hrát. Jestliže chceme být úspěšní, musíme se porvat s každým.

Takže ani fakt, že nejbližšího soupeře proti vám povedou exjihlavští trenéři Patrik Augusta a Viktor Ujčík, nijak prestižněji neberete?

Tak to v žádném případě. Já jsem už několikrát říkal, že pro nás je to jenom o tom, že jde o první utkání. A kdo soupeře trénuje, to je nám jedno.