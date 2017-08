Hokejový Chomutov zaplatil hráčům dluhy, v extralize nekončí

„Veškeré závazky, které se vztahovaly k minulé sezoně, jsou k dnešnímu dni i díky velkému přispění majitele vyrovnány. Klub Piráti Chomutov splnil veškeré náležitosti, aby dostal zelenou ke startu v extralize,“ oznámil Adamík na čtvrteční tiskové konferenci.

Přiznal, že Piráti dlužili všem hráčům loňského kádru jeden z deseti výplatních termínů, které mají za rok, plus prémie za play-off. „Celý management pracuje na tom, aby se záležitosti ohledně financí narovnaly a sezona proběhla bez problémů,“ uvedl funkcionář. „Na všechny peníze do konce sezony nevidíme, ale není to částka, která by nás ohrožovala. Víme, jak na ni dosáhnout.“

Kapitán Michal Vondrka kvůli dluhům podal výpověď, po jejich uhrazení se však rozhodl u Pirátů pokračovat. A nyní se dolaďují už jen poslední detaily jeho dalšího působení.

„Situace se line ke zdárnému konci, je to otázka nejbližších dní. Sezona by pro mě měla začít v Chomutově,“ uvedl nejlepší hráč uplynulého ročníku extraligy. „Všechno mi zaplatili, i ostatním hráčům, co mám informace. O penězích to už v tuto chvíli vůbec není. Jde vážně o detaily, ale ty nechci ventilovat. Beru je jako interní věc klubu a mojí.“

Piráti se v minulé sezoně dostali až do semifinále play-off. Vyřazovací fáze je jejich cílem i pro nadcházející ročník.