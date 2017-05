Život ve stínu slavnějšího kolegy? I mě lidé milují, říká Malkin

Svoje neskonalé hokejové umění totiž roky předvádí fanouškům v Pittsburghu. A tohle království už dvanáct let patří Sidney Crosbymu. Teď usilují o další Stanley Cup, v prvním finále zdolali Nashville 5:3.

Třicetiletý Rus se naučil „žít ve stínu“ slavnějšího spoluhráče. Svým postavením se netrápí. Před čtyřmi lety podepsal s Penguins štědrou osmiletou smlouvu a odmítl odchod jinam. „Necítím se jako hráč v pozadí. I mě tady lidé milují,“ usmíval se Malkin otázce novináře, zda jej občas nemrzí být „až“ tím druhým.

Malkin si zvykl, potlačil ego. Zná své hvězdné kvality, ale zároveň si dokázal i spočítat, že dvě hvězdy jsou víc než jedna. Spojením s kanadským šikulou tvoří jednu z nejlepších dvojic v historii NHL. Podobnou té jako v časech dua Wayne Gretzky – Mark Messier. I oni – bok po boku – bývali nezastavitelnými.

Je libo příměr z jiného sportovního odvětví? Můžeme ho najít v chicagském basketbalovém spojení Michael Jordan – Scottie Pippen. Jordan – ač byl ve středu veškerého dění a hvězdou číslo jedna – si dobře uvědomoval, že bez mladšího kolegy jen těžko bude dominovat soutěži tak, jak to Bulls dokázali v devadesátých letech.

Však ho taky na začátku kariéry po ruce neměl a o titul do té doby bojoval marně. To samé později Pippen. Když si Jordan od milovaného sportu na necelé dva roky odpočinul a dal se na baseball, tak zářil, ale na pohár to nestačilo.

Nechci být pozadu s góly

Malkin ve hvězdných „předchůdcích“ vidí paralelu. S Crosbym se stejně jako Gretzky s Messierem a Jordan s Pippenem navzájem pohánějí dopředu. „Byla mezi nimi sportovní rivalita. Vyplatila se jim, udělala je lepšími. A my to máme stejně. Koukám na Sida každý den. Zlepšuje se, i já se chci zlepšovat. Pohání mě dopředu,“ přiznává Malkin a přidává jeden příklad: „Když Sid dá gól, chci ho dát taky. Když on dá dva, vyrovnám se mu. Ale když vstřelí hattrick, tak já končím,“ smál se.

Chris Kunitz, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin (zleva) z Pittsburghu s trofejí pro vítěze Východní konference NHL.

Hvězdy Penguins se navzájem respektují. I díky společným úspěchům se mezi nimi navíc postupně vytvořilo přátelské pouto. A ničemu nevadilo, že prvních pár let si ani nerozuměli.

Spoluhráč jako jazyková spojka

Malkin při začátcích v NHL anglicky nemluvil. Rozhovory s novináři pro něj byly tabu, a když už se výjimečně odhodlal, často z toho vznikla komická situace. Třeba když neodbytnému novináři odsekl: „Dej si tu mikrovlnku někam.“

Ostatní v okolí neudrželi smích a ruskému útočníkovi trvalo několik sekund, než si uvědomil, že mikrofón zaměnil za kuchyňský spotřebič. Pak se také rozesmál. K porozumění s Crosbym mu v prvních letech v NHL výrazně pomáhal dlouholetý ruský obránce Pittsburghu Sergej Gončar. Seděl uprostřed – na jedné straně měl Crosbyho, na druhé Malkina – a překládal jim.

To na ledě si obě hvězdy rozuměly hned. V prvních třech Malkinových sezonách v NHL dotáhli Pittsburgh dvakrát do finále. Na druhý pokus mladá dvojice už popíjela šampaňské ze slavného poháru.

Zazářil především ruský technik. Coby nejproduktivnější hráč play-off získal i trofej pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Přesto se nakonec nejvíc mluvilo o Crosbym. „Božské“ kanadské dítě se dočkalo prvního Stanley Cupu. V minulé sezoně slavili pohár znovu.

Teď jsou blízko třetímu triumfu. A je to právě Malkin, kdo z pozice nejproduktivnějšího hráče play-off táhne Pittsburgh proti Nashvillu za obhajobou. V záři reflektorů je však znovu víc jeho slavnější kolega.