Co přineslo páté finále? Komický souboj hvězd i možnou suspendaci

Už ve druhé minutě rozjásal pittsburghskou arénu gólem Justin Schultz a od té chvíle se Predators vezli. Ofenzivní smršť obhájců Stanleyova poháru vyhnala po první třetině z branky Nashvillu jedničku Pekku Rinneho, hosté se přesto poté nenachomýtli k ani jediné vstřelené brance.

Frustrace týmu z Tennessee postupně nabírala obrátky. Na konci první třetiny, za stavu 2:0 pro Penguins, se za brankou domácího gólmana Matta Murrayho dostali do křížku (a v této sérii rozhodně ne poprvé) Sidney Crosby a hvězda Nashvillu P. K. Subban. Když se chtěl Crosby zvednout z ledu, narazil na odpor, a tak začal bušit Subbanovou hlavou o led.

„Předváděl chvat jako v UFC (mix bojových umění), co jsem měl dělat?“ reagoval Crosby. Když se mu po chvíli podařilo zvednout, ocitl se sám v kravatě protivníka. „Co mám k tomu říct, takový je hokej,“ klidně okomentoval incident Subban.

Kapitán Pittsburghu byl tématem také v dalším průběhu utkání. Penguins vedli už 4:0 a ocitli se v šanci, když vtom tahoun s přezdívkou „Sid the Kid“ mrštil ze střídačky láhev na led, směrem k projíždějícímu Mattiasu Ekholmovi z Nashvillu. Sám aktér komentoval házenkářskou vložku s úsměvem.



„Udělal jsem gesto a najednou koukám, láhev mi letí z ruky na led. Ale naschvál to nebylo, vím, že to nemá na hřišti co dělat.“ Crosby měl štěstí, že si jeho počinu nevšimli rozhodčí, v takovém případě by mu totiž hrozil dvouminutový trest. O čtyřicet sekund později zvýšili Penguins po trefě Phila Kessela už na 5:0.

Drsné chvíle museli řešit rozhodčí ve třetí třetině, kdy za beznadějného stavu pro Predators došlo k nesčetným potyčkám. Rukavice proti sobě shodili například švédští krajané Viktor Arvidsson s Carlem Hagelinem, celkem v poslední periodě rozdali sudí 90 trestných minut.

Dodatečný postih hrozí Coltonu Sissonsovi z Nashvillu, který dostal trest ve hře za krosček do tváře Olli Määttäho. V takovém případě následuje přezkoumání přestupku disciplinární komisí, která rozhodne, zda Sissons naskočí do šestého zápasu finálové série. Ta se v noci z neděle přesune do hokejem poblázněného Nashvillu.