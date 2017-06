Pittsburgh prolomil domácí nadvládu a slaví obhajobu Stanley Cupu

V ročníku 2016 Pittsburgh zdolal 4:2 na zápasy San Jose a letos stejným výsledkem dokráčel za stříbrným pohárem i proti překvapení play-off z Nashvillu.

Až v šestém pokračování finálové série Penguins prolomili nadvládu domácích týmů. Hrdinou rozhodujících chvílí byl gólman vítězů Matt Murray, jenž jako první v historii soutěže vychytal dvakrát pohár ve svých úvodních dvou sezonách kariéry.

23letý Kanaďan při triumfu 6:0 z pátého duelu na čisté konto potřeboval 24 zákroků a gól nepustil ani v rozhodující partii, kdy zastavil pro změnu 27 puků. Pomohlo mu ovšem i chybné rozhodnutí rozhodčích. Ti totiž v úvodu druhé dvacetiminutovky předčasně přerušili hru v domnění, že má Murray po střele Filipa Forsberga puk v držení. Kotouč se ovšem kutálel podél brankoviště a dojíždějící Colton Sissons jej doklepl do odkryté klece.

Kromě štěstí z 22. minuty ovšem Murray předvedl i řadu skvělých zákroků. V 19. minutě lapačkou parádně vykryl pokus kanonýra Jamese Neala a v 31. minutě si zopakoval úspěch v minisouboji s Sissonsem, který na něj najížděl sám. Také Pittsburgh zahrozil ze samostatného úniku, když se v 29. minutě na Pekku Rinneho vyřítil z levé strany Craig Smith.

Velkou šanci vstřelit první uznaný gól zápasu dostali domácí Predators ve třetí třetině, kdy se na trestné lavici Pittsburghu postupně sešli obránci Olli Määttä a Trevor Daley. Klasickou výhodu ani následnou 32 vteřin dlouhou převahu 5 na 3 ovšem Nashville nedokázal zužitkovat.

Utkání se tak přehouplo do závěrečných sekund řádné hrací doby, kdy už se diváci ve vyprodané Bridgestone Aréně chystali na první finálové prodloužení. To se ovšem nakonec nekonalo. V čase 58:25 totiž z nenápadné akce udeřil bývalý dlouholetý hráč Nashvillu Patric Hörnqvist. Útočník, jenž se vyznačuje tvrdou prací z předbrankových prostorů, vstřelil svůj nejslavnější gól kariéry pro změnu z pozice za brankovou čarou. Od modré čáry pálil nepřesně do zadního mantinelu bek Justin Schultz a Hörnqvist ze záporného úhlu o brankáře Rinneho dostal odražený puk za čáru - 0:1.

Definitivní jistotu oslav pak Penguins zajistil v čase 59:46 gólem do prázdné klece Carl Hagelin, jenž puk téměř dovezl do brány - 0:2. Kapitán Sidney Crosby, jenž opět získal cennou Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off, tak přiveze Stanley Cup potřetí v kariéře a ve druhém ročníku za sebou fanouškům Pittsburghu. Celkově se v historii soutěže Penguins z poháru radovali v pěti případech. Zajímavostí je, že se vždy rozhodlo na hostujícím ledě.

Výsledek finále Stanley Cupu - 6. zápas:

Nashville - Pittsburgh 0:2 (konečný stav série 2:4, o obhajobě Stanley Cupu rozhodl pro Penguins v 59. minutě Patrice Hörnqvist)