Pittsburgh si poradil i bez zraněného Crosbyho, Anaheim srovnal sérii

Kdo čekal, že se čtvrté pokračování série mezi Washingtonem a Pittsburghem ponese v duchu odvety za předchozí vyřazení Sidneyho Crosbyho, tak se hodně mýlil. Domácí Penguins se soustředili hlavně na svůj výkon a odměnou jim bylo třetí vítězství, po kterém je dělí od účasti ve finále Východní konference už jen jediný krok.

„Nejlepší způsob, jak je potrestat bylo znova zvítězit,“ řekl po zápase zámořským novinářům gólman domácích Marc-Andre Fleury, jenž pochytal 36 z 38 střel a byl zvolen první hvězdou večera. Washington měl výraznou střeleckou převahu 38:18, na góly byl však na tom hůř.

Penguins šli do vedení už v 5. minutě, kdy proměnil samostatný únik útočník Patric Hörnqvist. Na 2:0 domácí zvyšovali v 24. minutě po šťastném odrazu puku. Mladík Jake Guentzel od levého mantinelu hledal spoluhráče v prostoru před bránou a puk se od brusle obránce Brookse Orpika odrazil až za překvapeného Bradena Holtbyho. Guentzel je tak s osmi góly průběžným střeleckým lídrem play-off.

Washingtonu vyšla pasáž v polovině řádné hrací doby. V 28. minutě nejprve přesně pálil z levého kruhu Jevgenij Kuzněcov a v 29. minutě se z téměř totožné pozice prosadil i obránce Nate Schmidt. Za stavu 2:2 se tak začínalo od znova. Krátce na to se ale Pittsburgh dočkal přesilové hry a vedení si opět vzal na svou stranu. Běžela 32. minuta, kdy se z mezikruží prosadil bombou obránce Justin Schultz.

Ve zbytku duelu pak kralovali oba gólmani a stav 3:2 již vydržel. Činit se musel hlavně zmiňovaný Fleury. „Pozvedl své výkony v ten pravý čas. Je hodně soutěživý a pohár už dokázal vychytat, což je teď znova vidět,“ chválil si trenér Mike Sullivan výkony Fleuryho, jenž se v play-off chytil šance při zranění v základní části více využívaného kolegy Matta Murrayho.

Hokejisté Edmontonu překvapivě vstoupili do série proti favorizovanému Anaheimu dvěma venkovními výhrami 5:3 a 2:1. V pondělí však před svými fanoušky padli 3:6 a ve středeční partii tak Ducks, do jejichž sestavy se na úkor zraněného Patricka Eavese vrátil z farmy povolaný český mladík Ondřej Kaše (2:03, +/-: 0, 1 střela), usilovali o srovnání.

Po zahajovací třetině k němu ovšem měli hosté ještě daleko poté, co Oilers dvěma góly odskočili do trháku. V 16. minutě během přesilové hry uplatnil důraz před bránou urostlý Milan Lucic a v 18. minutě se po přečíslení 2 na 1 počtvrté v play-off gólově prosadil bodový lídr základní části Connor McDavid.

V prostřední hrací části ale dominovali hosté, což jasně dokládá počet střel 5:21. Výsledkem byl obrat skóre, o nějž se nejvíce zasloužil kapitán Ryan Getzlaf (2+1). Gólmana Cama Talbota připravil o čisté konto v 22. minutě, pak vymyslel gólovou přihrávku pro Rickarda Rakella a v 35. minutě slavil svou druhou trefu večera, když napadáním obral o puk domácího obránce.

Edmonton ve zbytku řádné hrací doby vsadil vše na ofenzivu a usiloval o vyrovnání. Ducks dlouho odolávali, v 59. minutě se ale dorážkou z bezprostřední blízkosti brány Johna Gibsona prosadil Drake Caggiula. Za smírného skóre 3:3 tak utkání přešlo do prodloužení, ze kterého ale uplynulo jen dalších 45 vteřin hry. Svůj čtvrtý bod večera vyprodukoval skvělý Getzlaf, po jehož pasu se opřel do puku Jakob Silfverberg - 3:4. Série se tak vrátí do Anaheimu za srovnaného stavu 2:2 na zápasy.

Výsledky, 2. kolo play-off NHL

Východní konference - 4. zápas:

Pittsburgh - Washington 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 5. Hörnqvist, 24. Guentzel, 32. Schultz - 28. Kuzněcov, 29. Schmidt. Střely na branku: 18:38. Diváci: 18 617. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Hörnqvist (oba Pittsburgh), 3. Kuzněcov (Washington). Stav série: 3:1.

Západní konference - 4. zápas:

Edmonton - Anaheim 3:4 v prodl. (2:0, 0:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 16. Lucic, 18. McDavid, 59. Caggiula - 22. a 35. Getzlaf, 26. Rakell, 61. Silfverberg. Střely na branku: 32:39. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Silfverberg (oba Anaheim), 3. Caggiula (Edmonton). Stav série: 2:2.