Ve Stanley Cupu září neobyčejně schopné páže Guentzel

Výsledek? „Strašný. Prostě strašný,“ řekl táta Mike Guentzel s úsměvem při rozhovoru pro Ottawa Sun.

Jeho nepříliš statný hoch, útočník Pittsburgh Penguins, v květnu ve Stanley Cupu zabředl do nuzné série osmi utkání bez gólu. Kouč Sullivan veřejně přemítal o tom, že unaveného zelenáče vyřadí ze sestavy.

Dvaadvacetiletý Guentzel na chvíli vypadl z role zázračného pážete bojujícího chrabře po boku věhlasných šlechticů Crosbyho, Malkina či Kessela. Původně měl být slečnou, nerostou mu vousy a málem se stal náhradníkem. Jinak ovšem v poslední době každou chvilku použije výraz „crazy“ nebo „dream“.

Možná se chvílemi musí štípnout, aby se přesvědčil, že se jeho mysl nezmítá v nějakém šíleném snu. Právě on je totiž se dvanácti góly nejlepším střelcem Stanley Cupu, v němž to s Penguins dotáhl až do finále. Sedává v kabině vedle kapitána Crosbyho, od něhož čerpá klid a vlídné rady. Láme nováčkovské rekordy.

V noci na čtvrtek dvakrát pohotově překonal uznávaného finského brankáře Rinneho a přispěl k výhře Pittsburghu nad Nashvillem 4:1. Obhájce poháru vede nad Predators 2:0, přičemž obě vítězné trefy obstaral právě Guentzel.

Jen opravdoví hokejoví fajnšmekři vědí, co je zač. Že v dětství sloužil jako pomocníček u týmu University of Minnesota, v němž Guentzel senior působil jako trenér a jehož hvězdou byl jistý Phil Kessel. Teď jsou z nich v Pittsburghu parťáci.

Světlovlasý Jake nikdy nepřitahoval obří pozornost lovců talentů. V draftu do NHL si ho Penguins před čtyřmi lety vyzvedli až ve třetím kole, jako číslo 77.

Tři sezony zrál ve vysokoškolské lize NCAA, válel v mužstvu University of Nebraska, kde se těsně minul s českým bekem Šustrem. Do NHL nakoukl až na podzim 2016, čili o tři roky později než největší naděje mezi jeho vrstevníky – MacKinnon, Barkov či Monahan. Jak rádi by si s ním nyní vyměnili pozici!

„Loni v červnu jsme s Jakem seděli doma na gauči a dívali se, jak Penguins oslavují se Stanley Cupem,“ líčil Mike Guentzel pro Sun. „Říkal jsem mu: Kámo, do takového mančaftu se prodereš jenom těžko.“

Oba doufali, že se v NHL mihne na pět až deset mačů. Junior se ovšem báječně uvedl na farmě a v listopadu obdržel povolávací rozkaz do Pittsburghu.

Hned v první třetině své premiéry proti New York Rangers dvakrát skóroval a zažádal si o práci v jedné ze dvou úderných lajn Penguins.

Základní část uzavřel se součtem 33 bodů ve 40 utkáních, načež se rozparádil v play-off. Hattrick proti Columbusu. Bilance 4+4 ve sledované sérii s Washingtonem. Rozhodující zásahy ve finále s Nashvillem.

Ostrou palbou při vstupu do Stanley Cupu se vyrovnal velikánům Richardovi, Gretzkému a Lemieuxovi. Fanoušci i odborníci jen kulí oči. A rodiče Guentzelovi už asi nelitují, že se jim v říjnu 1994 nenarodilo děvče.