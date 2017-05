Pittsburgh vytěžil z minima maximum a ujal se vedení ve finálové sérii

Letošní finále Stanley Cupu je potřetí v novém tisíciletí (2007, 2014 a 2017) bez českého zastoupení. Šance, že se to může změnit, sice existuje. Ovšem je pouze minimální. Brankářská trojka Nashvillu Marek Mazanec (letos jen čtyři starty v prvním týmu) a jeden z řady náhradníků Pittsburghu útočník Dominik Simon (letos jen dva starty v prvním týmu) se do akce zřejmě nedostanou.

Se stejnou rolí se bývalý útočník extraligové Plzně musel smířit i v loňské jízdě Penguins za stříbrným pohárem, kdy ve finále udolali San Jose s Tomášem Hertlem a Romanem Polákem 4:2 na zápasy. Za obhajobou, kterou naposledy v NHL zvládli hokejisté Detroitu v letech 1997 a 1998, hokejisté Pittsburghu s podporou svých fanoušků nakročili skvělou první třetinou otevíracího duelu finále.

Jako první se sice radovali hráči Nashvillu, trefa obránce P. K. Subbana z 8. minuty byla ale na základě výzvy trenéra Mikea Sullivana pro postavení mimo hru neuznána. Domácí nakopla až dvojnásobná přesilovka ze 14. minuty. Na trestné lavici se sešli Calle Järnkrok s Jamesem Nealem, kteří mohli jen sledovat již regulérní úvodní gól Jevgenije Malkina. U osmé trefy v play-off průběžného lídra bodování, jenž se prosadil bombou zpoza pravého kruhu, si asistenci připsali Trevor Daley a Sidney Crosby, který krátce na to přidal do sbírky další přihrávku.

Běžela 17. minuta, když kapitán Penguins vybojoval puk a umožnil tak Chrisi Kunitzovi chytrým pasem oklamat obranu soupeře. Před odkrytou bránou zakončující Conor Sheary měl již snadnou pozici. Třetí zásah domácí slavili těsně před prvním odchodem do kabin. Po pravém křídle se prodral do hloubi útočného pásma Nick Bonino a nahodil puk na Pekku Rinneho, jenž jej nešťastně vyrazil přesně do dojíždějícího spoluhráče Matthiase Ekholma. Od jeho pravého kolene puk dotančil až do sítě - 3:0.

Ve druhé dvacetiminutovce se Pittsburgh soustředil již jen na bránění náskoku, což dokumentoval i poměr střel v dané hrací části 0:9 pro hosty z Nashvillu. Ze své aktivity Predators vytěžili kontaktní branku. V 29. minutě seděl na trestné lavici pro změnu hráč Pittsburghu Ian Cole a o čisté konto Matta Murrayho připravil zpoza levého kruhu zakončující ofenzivní obránce Ryan Ellis.

Stejný obraz hry nabídl i úvod třetí třetiny. Pittsburgh byl však za svou pasivitu potrestán. V 51. minutě totiž Roman Josi před bránou nastřelil clonícího Coltona Sissonse, od jehož kolene puk skončil za zády Murrayho, a po následné nevyužité přesilovce Penguins inkasovali i potřetí. Slibný náskok definitivně umazal v 54. minutě nováček Frederick Gaudreau. 24letý Kanaďan, jenž letos debutoval v NHL devíti zápasy v základní části s bilancí (0+1), se ve svém třetím startu v play-off dočkal premiérové branky. Mezi kruhy jej po výpadu zpoza brány uvolnil Austin Watson.

Za stavu 3:3 se tak rázem začínalo od znova a zdálo se, že na koni byli hosté. Pittsburgh ovšem opět obnovil útočnou aktivitu a hned z první šance udeřil. Pekka Rinne nemusel zasahovat téměř sedmatřicet minut čistého hrací času, když na něj v 57. minutě vypálil z pravého kruhu mladík Jake Guentzel a trefil přesně pravý horní roh brány - 4:3. Při následné snaze bez brankáře Nashville inkasoval ještě popáté. Druhou branku večera si připsal Nick Bonino, jenž zajistil domácím pátý gól z pouhých dvanácti pokusů.

Výsledek finále Stanley Cupu - 1. zápas:

Pittsburgh - Nashville 5:3 (stav série 1:0, domácím stačilo na pět vstřelených gólů pouhých 12 střel)