Čtyři góly za 41 zápasů. Co se děje s Tomášem Plekancem?

„Patří k našim dlouholetým oporám. Má pro naše mužstvo obrovskou cenu. Každý večer nastupuje proti nejlepším řadám soupeře. Je to komplexní hokejista a bylo naší prioritou, aby tady zůstal,“ říkal tehdy.

Jeden z nejlepších českých centrů posledních let však od té doby začal pomalu strádat. Během poloviny základní části letošního ročníku dal jen čtyři góly, celkově nasbíral 18 bodů a v prestižním zámořském pořadu Hockey Night in Canada už mluvili o tom, že ho klub bude chtít vytrejdovat.

Čísla 7 milionů dolarů je letošní sezonní příjem Tomáše Plekance v Montrealu. Víc bere jen obránce Weber. 13 let už uplynulo od jeho debutu v Montrealu. Za jiný klub v NHL v kariéře ještě nikdy nehrál. 18 bodů nasbíral Plekanec během 41 zápasů, tedy přesně za polovinu základní části NHL.

„Tohle vůbec nesleduju, protože během mé kariéry v NHL se takhle spekulovalo o výměně už hodněkrát. Není to poprvé, ani naposledy,“ reagoval Plekanec v rozhovoru se zámořskou spolupracovnicí iDNES.cz. „Budu to řešit, až pokud to nastane. Spekulace vůbec nevnímám, ty jdou mimo mě.“

Ano, Plekancův možný montrealský konec už se opravdu řešil několikrát. Pokaždé nakonec zůstal v quebecké metropoli, kde je po obránci Andreji Markovovi služebně druhým nejstarším hráčem.

Některé zprávy například spekulovaly o tom, že v létě zamíří do Las Vegas, nového týmu, který do NHL naskočí od příští sezony.

Teď se však zdá, že by výměna mohla přijít ještě dřív. Jeho Montreal totiž válí – navzdory řadě zraněných hráčů se drží mezi nejlepšími ve Východní konferenci. A v zákulisí se začíná kalkulovat s tím, že až se uzdraví dvojice Alex Galchenyuk a David Desharnais, klub nabídne Plekance ostatním týmům.



Najít zájemce ovšem nemusí být snadný úkol, a to ze dvou důvodů. Jedním je jeho vysoká smlouva a druhým nevýrazné výkony.



Co se vlastně s Plekancem děje?

„Já se cítím dobře, hraju hodně minut a jsem rád, že mi drží zdraví. Samozřejmě bych mohl mít víc gólů a bodů, ale nemám pozici, ve které bych mohl být produktivní,“ reaguje čtyřiatřicetiletý útočník.

Podle čísel nejhorší sezona v NHL

Plekanec má v Montrealu opravdu především defenzivní úkoly a moc se nedostává ani na přesilovku, přesto se od něj čeká trochu víc. Zvlášť když je centrem druhé formace. On sám říká: „Záleží, jaké máte očekávání. Moje hra není jenom o gólech, byť bych jich měl mít asi víc. Na druhou stranu opravdu nejsem v pozici, abych tolik bodoval. Když nemáte tolik času na přesilovce, je to strašně znát.“



Čistě podle čísel prožívá Plekanec skutečně nejhorší rok v NHL.

Ten nejslabší měl ve své premiérové sezoně, kdy během 67 zápasů nastřádal 29 bodů (9+20). A na jeho poměry se mu nedařilo ani v sezoně 2008/09, tehdy měl v 80 duelech 39 bodů.

Letos bije do očí především jeho nízká úspěšnost střelby. Před nočním zápasem proti Washingtonu se držela na 4,2 procentech, díky gólu poskočila na 5,3. I tak na tom hůř za dvanáct let v Canadiens ještě nebyl.

Na druhou stranu je však na kladenského odchovance tradičně spolehnutí: na ledě nic nevypustí, dře a má solidní úspěšnost na buly, což se cení především u defenzivních centrů podobně jako velké zkušenosti.

Plekanec musel o svou pozici v historicky nejúspěšnějším týmu NHL často bojovat. V roce 2009 málem došlo k nepříjemné arbitráži, při níž nezávislý soudce rozhoduje o výši platu, pokud se hráč s klubem nemůže dohodnout.

Tehdy měl nabídky z KHL, které byly finančně nesrovnatelné s tím, co si mohl vydělat v Kanadě. A už tehdy otevřeně říkal: „Pokud se nedomluvíme, je možné, že mě Montreal vymění.“

Tlak je na něj i nyní. Ale on se nehroutí: „Jsem na něj zvyklý. Dokážu akceptovat jakoukoli roli v týmu a vážím si jí. Když vyhráváme jako tým, tak je to super.“