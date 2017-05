Plzeň dává šanci mladým gólmanům. Snad jí to dokážu vrátit, říká Svoboda

Přípravné zápasy hokejistů Plzně 3. srpna

Plzeň - Mladá Boleslav 17.30 8. srpna

Plzeň - České Budějovice 17.30 9. srpna

Plzeň - Jižní Korea 17.30 15. srpna

Plzeň - Piráti Chomutov 17.30 17. srpna

Piráti Chomutov - Plzeň 17.30 22. srpna

České Budějovice - Plzeň 17.30 25. - 27. srpna Norimberk

- turnaj Mercedes Benz Rent Cup 31. srpna

Slavia Praha - Plzeň 18.00 4. srpna

- soupeř je v jednání

„Ne, že by mi jejich plakáty visely na zdi, ale pro mě to byli extraligoví velikáni,“ vzpomínal 22letý Svoboda. Měl za sebou první trénink s hokejisty Plzně, kam přestoupil po báječné sezoně v Jihlavě, které pomohl k postupu do extraligy. Teď přijal novou výzvu: porvat se o post jedničky Škody a navázat na své předchůdce - Marka Mazance a Matěje Machovského.

Mimochodem, Mazanec i Machovský měli iniciály MM, vám to „kazí“ jen příjmení...

Jé, to mi nedošlo. Tak aspoň to křestní jméno... (úsměv) A pak, vždycky přece musí být nějaká změna.

Pro vás je velká. Plzeň věří, že ve vás najde novou gólmanskou jedničku. Je to zavazující?

Je to hokej, kde to jeden den může být tak, a druhý úplně jinak. Je strašně brzy říkat, co se bude dít, to ukáže až samotná sezona. Já musím ukázat, že to zvládnu odchytat a budu mančaftu co nejvíc nápomocen. Musím tvrdě makat.

Je pro vás výhodou, že Plzeň věří mladým gólmanům?

Je dobře, že na ně tady sází, stejně jako v některých jiných klubech. Od vedení to vždycky vyžaduje kus odvahy, když nám tuhle důvěru dává. A já udělám všechno pro to, abych to Plzni vrátil.

Hrálo při vašem rozhodování roli i to, že koučem gólmanů v Plzni je Rudolf Pejchar?

Hrálo. Právě Mazance i Machovského dokázal posunout dopředu. A vždycky se jde líp do klubu, o kterém víte, že se tam s brankáři pracuje dobře. Trenérů-gólmanů jsem už pár poznal a kvalitních, teď se těším na další spolupráci.

Nepřemlouvali vás v Jihlavě, abyste zůstal, když se povedl v baráži postup do extraligy?

Ono by to stejně nešlo, i kdybych chtěl, byl jsem hráč Třince. Řešil jsem něco na přestup a už na začátku sezony říkal agentovi, že bych chtěl z Třince pryč. Jednání s Plzní byla přímá a jsem moc rád, že to takhle dopadlo. V Jihlavě to nejbližší vedení i někteří spoluhráči předem věděli, nebylo to překvapení.

Oslav jste si ale s týmem užil dosyta, nebo ne?

Určitě. Ale po třech dnech se to v Jihlavě rozpustilo, já pak odjel na dovolenou, potom zařizoval spoustu věcí doma. S klukama jsem si to užil, můžeme někdy pěkně zavzpomínat. Ale teď už je to smazané a začíná nová sezona.

Plzeň teprve poznáváte?

Znám zatím jen zimák, s mládežnickými nároďáky jsme jezdili spíš na soustředění do Rokycan a do Plzně jen do kina. Teď sháním byt, doufám, že najdu něco blízko stadionu, protože nerad řídím. (úsměv)