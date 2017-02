Plzeň bojuje o play-off. Sil máme dost, zvládneme to, věří Kubalík

Jak jste na tom se silami, ať už fyzickými či psychickými?

V každém zápase půjde o hodně, tlak se bude stupňovat. Ale já věřím, že sil máme dost a zvládneme to.

Počítali jste teď v reprezentační přestávce, kolik bodů by mohlo na play-off stačit?

Vůbec ne. (rozhodně) Takové kalkulace se nevyplácí, žádné propočty nejsou na místě. Čeká nás sedm zápasů. A když je všechny vyhrajeme, tak tam budeme. (úsměv)

V tabulce ale spíš koukáte pod sebe než nahoru. Mladá Boleslav na vás ztrácí jen bod...

Ty čtyři týmy kolem nás, tam je to hodně našlapané. Každý zápas to může změnit, bude to hodně těžké.

Je z tohoto pohledu zvlášť důležitý středeční zápas, v němž hostíte právě Boleslav?

Myslím, že ano. Jenže když porazíme Boleslav, příště prohrajeme a oni uspějí, jsme na tom úplně stejně. Ale ano, bude takový play-off zápas. Potřebujeme je odsunout.

Co od toho utkání očekáváte?

Bude to hodně o soubojích, agresivitě. Bude na co koukat. Myslím, že to bude drama.

Se soupeřem máte zatím pozitivní bilanci. Může to hrát roli?

Nám tohle musí být jedno. Jestli přijede Boleslav, Vary, Pardubice nebo budeme hrát v Hradci. My musíme všechny ty zápasy zvládnout, podávat ty nejlepší výkony v sezoně a vyhrát jich co nejvíce.