Plzeňský útočník Kubalík: Je tady super tým a doufám, že nám to vydrží

V úterý Škoda po více než pěti letech dokázala skóre protočit až k číslu deset, ve třetím extraligovém kole rozložila Olomouc 10:0. Předtím nasázela desítku Liberci v lednu 2012, kdy vyhrála 10:4.

Památné domácí výhry Už odrostlejší generace plzeňských fanoušků má v paměti domácí zápasy se Slovanem Bratislava ještě v česko-slovenské lize a tři nevídané výhry Škody - 14:1 (únor 1985, dosud nejvyšší výhra v historii klubu), 14:3 (listopad 1986) a 14:5 (říjen 1988)! V samostatné české soutěži vyčnívá bronzová sezona 1999/ 2000. V základní části Keramika doma dvakrát vyřídila tehdy hvězdný Vsetín (7:1, 7:0), ve třetím utkání čtvrtfinálové série proti Třinci pak smetla soupeře jasně 9:0.

„Od poloviny zápasu jsem přemýšlel, aby toho nebylo moc. Abychom si na ledě příliš nedovolovali a nestala se z toho selanka. Ale naštěstí jsme hráli furt stejně a je z toho parádní výsledek,“ uvedl plzeňský útočník Dominik Kubalík.

S dalším forvardem Tomášem Mertlem se na olomoucké devastaci podílel hattrickem, právě on zároveň v 54. minutě zaokrouhlil skóre na 10:0. „Kdybych si mohl vybrat, tak třetí gól trefím raději dřív, než aby to vyšlo na ten desátý. Musím si pořádně promluvit s pokladníkem, protože tam teď pro mě svítily dost přemrštěné částky,“ líčil s nadsázkou Kubalík.

Zažít to na lavičce starý Klapzuba, vzteky překousne fajfku. Zdeněk Venera, kouč Mory, musel jen bezmocně sledovat rozklad svého týmu. „Museli jsme si to vyžrat do konce,“ povzdychl si Venera.

„Výsledek je pro Olomouc krutý,“ mínil Jiří Hanzlík, jeden z asistentů HC Škoda. Mimochodem, jako hráč byl u zmíněné výhry 10:4 nad Libercem. „Ale taky si pamatuju desetigólový výprask od Sparty. Tohle se v hokeji občas stává, netřeba to nijak přeceňovat,“ reagoval Hanzlík. „Už jsme zpátky na zemi a myslíme na páteční zápas v Hradci,“ pokyvoval i střelec Kubalík.

Ale proč si chvíli neužít tak parádního večera. Plzeň předvedla nevídanou útočnou sílu, to ještě hodně šancí pochytal gólman Konrád. „Nechci srovnávat současný mančaft s tím loňským, na to je příliš brzy. Ale zůstali tady hodně zkušení hráči a my mladší jsme zase o rok starší. To se projevuje, víc si věříme a doufám, že to v sezoně zužitkujeme,“ prohlásil 22letý Kubalík.

Nejlepší kanonýr extraligy uplynulých dvou sezon posílil Škodu těsně před sezonou po neúspěšném létě v Ufě. Patří už však švýcarskému Ambri-Piotta a v Plzni je na hostování s tím, že Ambri si ho může v sezoně stáhnout. „Jsem rád zpátky. Je tady super tým a vidím, jak to zatím šlape. Věřím, že to vydrží dlouho. A že tu vydržím dlouho i já.“