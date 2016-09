Snad jsem se nastartoval ve správnou chvíli, přeje si plzeňský Lev

„Jestli to takhle umím? No asi ne, když jsem doteď žádný gól nedal,“ pousmál se 25letý útočník hokejové Škody, který před sezonou převzal v týmu i funkci asistenta kapitána. „Jsem rád, že to ze mě konečně spadlo. Doufám, že jsem se nastartoval ve správnou chvíli a v extralize v tom budu pokračovat.“

Jeho gól pomohl Plzni k výhře 6:4 nad norským Stavangerem v klíčovém duelu základní skupiny Ligy mistrů. Škoda musela vyhrát, aby si zajistila postup do vyřazovací části.

„Věděli jsme, že když jsme zkazili oba zápasy s Nitrou, musíme doma Nory porazit. Šli jsme si za tím, začali dobře a vytvořili si náskok. I když to pak nebylo moc ideální do obrany, zvládli jsme to. A máme ještě nějaký čas chyby vychytat, aby to v neděli bylo dobré,“ připomněl Lev zítřejší start do extraligy.

Plzeň už od 15.10 hodin hostí v Home Monitoring Areně Třinec a touží do domácí sezony vstoupit úspěšně. „Je důležité, že jsme přerušili sérii tří porážek, každá výhra potěší. Chtěli jsme uspět za každou cenu a povedlo se nám to. Teď potřebujeme dobře začít i extraligu. Kéž se nám to povede jako loni, kdy se to skvěle nastartovalo.“

Lev však nepřeceňuje šest vstřelených branek proti Stavangeru. „To se stává, že vám to tam párkrát v sezoně napadá. A další zápas vás třeba gólman vychytá. My musíme věřit, že střelecky se nám bude dařit a nějaké góly přijdou každé utkání.“

Ví, že se čekají i od něho.