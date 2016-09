Extraliga počká. Plzeň v Lize mistrů hostí Stavanger a postup je blízko

Centra Hrnku doporučil Vlasákovi i Švehla Jsou to pro slovenského hokejového útočníka Tomáše Hrnku hektické dny. Na začátku týdne se dozvěděl, že si ho na měsíční zkoušku vyhlédla extraligová Škoda. Rychle se přesunul z Košic, v Plzni zvládl dva tréninky a dnes už by měl naskočit s číslem 70 do závěrečného zápasu skupiny J Ligy mistrů proti norskému Stavangeru. „Plzeň je silný tým a já jsem moc rád, že tady mohu být. Mám před sebou měsíc, ve kterém musím dokázat, že mám na to, abych tu hrál,“ ví 24letý centr Hrnka. Plzeň potřebuje zacelit mezeru po ztrátě dalšího Slováka Preisingera. Ten si zlomil ruku minulý týden v utkání Champions League v Nitře a mimo hru bude tři měsíce. Právě Hrnka má být náhradou. „Zatím je na hodnocení brzy, Tomáš je tu krátce. Uvidíme po pár zápasech,“ uvedl trenér Škody Michal Straka. Hrnka, rodák z Nitry, patřil uplynulé tři sezony k oporám Košic, se kterými získal dva mistrovské tituly. Na jaře si bez čtyř centimetrů dvoumetrový forvard zahrál za slovenskou reprezentaci i na mistrovství světa v Petrohradě. Teď chce bojovat o místo v Plzni, která může v případě zájmu využít opci na hostování do konce sezony. „Hledali jsme vhodnou náhradu za Mira a měli jsme na Tomáše dobré reference z několika stran. Proto jsme se rozhodli jej vzít. Mluvil jsem například i s Robertem Švehlou, současným manažerem slovenského národního týmu. Zatím jsme se dohodli na měsíc, pak se uvidí,“ doplnil sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.