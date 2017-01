Vítězná série končí. Ale Plzeň vydřela se Spartou alespoň bod

Čerešňák: Mrzí to, ale je třeba jít dál Půl minuty před koncem prodloužení sprintoval obránce Čerešňák sám na gólmana Škarka, dokázal i zakončit. Opakovaný záběr odhalil, že ho ale při bekhendové střele nedovoleně atakoval vracející se Klimek. Hrálo se dál a Sparta pak pouhé tři vteřiny před koncem nastavení díky Hlinkovi urvala druhý bod. „Dobře víte, že tu situaci hodnotit nemůžu,“ reagoval pak 23letý Slovák Peter Čerešňák. Ptali jste se pak alespoň rozhodčího, jestli neviděl faul?

To ne, ani nám nic nevysvětlil. A víte co, třeba jsem to mohl udělat jinak. Třeba jsem měl být o něco rychlejší... (pousměje se) Nakonec máte jen bod, skončila série pěti výher v řadě. Berete to jako ztrátu na domácím ledě?

Podle průběhu je bod zlatý. Ale když jsme v závěru srovnali na 2:2, chtěli jsme i druhý. První dvě třetiny to nebylo ono, ve třetí třetině už to od nás bylo dobré. Vyhrávali jsme souboje, všechno navazovalo na sebe. V prodloužení tam byly šance na obou stranách, škoda... Cítil jste velkou bezmoc, když vám tři vteřiny před koncem prodloužení dal Hlinka gól?

Mrzí to strašně. Bohužel, pro nás to nakonec dopadlo nešťastně. Ale nedá se nic dělat, je třeba jít dál a vyhrát další zápasy. Promarnili jste hodně přesilovek, co v nich bylo špatně?

V poslední době nám docela šly. Těžko říci, proč to dnes nebylo ono. Každopádně oni je bránili výborně, my jsme se při nich prakticky vůbec neprosadili. Teď vás čekají dva těžké zápasy venku, v Liberci a Třinci.

Venku nám to docela jde. Když navážeme na dnešní třetí třetinu, máme na to, abychom uspěli.