Americký útočník Johnson v Plzni končí, nepřijal úpravu platu

Jen na jednu sezonu si „odskočil“ do německého Schwenningenu. Včera se tahle kapitola 30letého forvarda uzavřela, Johnson v Plzni končí.

„S Nickem jsme se chtěli domluvit na úpravě smlouvy. Nějaká jednání proběhla, ale on na náš návrh nepřistoupil. Domluvili jsme se, že bude lepší, když skončí. Byl tu několik let a podával skvělé výkony. Letos to nebylo ono a sezona pro něj i pro nás byla špatná, což vyústilo k tomuto rozhodnutí,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

V minulé sezoně přitom Johnson válel, v základní části nastřílel 22 gólů, další čtyři přidal v play-off. „Kdyby nebyl zraněný, korunu krále střelců by získal, ne já. Měl fazonu,“ prohlásil i Dominik Kubalík, nejlepší kanonýr extraligy.

Jenže nový ročník soutěže mu nevyšel. Trápil se, za 28 utkání se trefil jedinkrát. Nepomohlo mu ani měsíční hostování v Pardubicích, kde si připsal jen dvě asistence. Minulý týden se vrátil, ale do sestavy Škody už nenaskočí. Jeho plzeňské statistiky se tak zastaví na 281 zápasech, 80 brankách a 56 asistencích. „Myslím si ale, že jsme se nerozešli ve zlém,“ konstatoval Vlasák.

Klub teď hledá jiné cesty pro doplnění kádru, čas má do konce ledna. „Máme pár jmen. Uvidíme, jak jednání dopadnou,“ mínil Vlasák.