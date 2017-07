Jako kluk jsem chodil na Straku, vzpomíná plzeňská posila Jones

„Zní to možná jako klišé, když američtí a kanadští hráči, kteří hráli v Plzni, spojovali svůj příchod i s osobností Martina Straky. Ale u mě to bylo jasně dané,“ svěřil se 27letý Jones, letní posila Škody.

„V Pittsburghu jsem Martina jako kluk sledoval a obdivoval ho. Pro mě to byla velká pocta, že někdo takový, koho si pamatuji jako velkého hráče, se ozve a nabídne mi kontrakt ve svém klubu,“ popisoval.

Draftu NHL se Jones nedočkal, od dvaceti se pak prolínal v univerzitních a nižších soutěžích EJHL, NCAA, ECHL, před třemi lety na šestnáct zápasů poznal AHL v dresu Worcester Sharks. Loni se ale odhodlal k přesunu do Evropy a uplynulou sezonu strávil v norském Stjernen. V 47 utkáních si 188 centimetrů vysoký pravák připsal sedm gólů a patnáct asistencí.

„Bylo to první angažmá mimo Ameriku a v Norsku se mi moc líbilo, byla to skvělá zkušenost. I proto jsem se rozhodl zůstat v Evropě, ale chtěl jsem se posunout zase do kvalitnější soutěže. Plzeň a Česká republika je skvělá volba,“ je přesvědčený Jones.

Informace o Plzni, která projevila zájem, čerpal z různých zdrojů. Poptával se hráčů, kteří prošli českou extraligou, ještě v Norsku třeba diskutoval s českým spoluhráčem Karlem Slavatou, přímo v Pittsburghu si pak povídal s trenérem Miloslavem Čermákem. „Hrál jsem pod ním poslední rok na univerzitě. Pochází z Berouna, Plzeň dobře zná. Všichni mi na klub dali výborné reference.“

Týden už se seznamuje s novým týmem, předtím trénoval v Pittsburghu. „Je tam specializovaný objekt s fitness a dalšími zařízeními, který vede trenér univerzitního hokejového celku. Tam jsem se pod ním připravoval se skupinou dalších hráčů,“ vysvětloval Jones.

Že by měl obavy zapadnout do nového prostředí, to nehrozí. „Začátky jsou samozřejmě složité. Nová země, jazyk, lidi, v Plzni je daleko větší aréna než v Norsku. Ale tohle potrvá jen krátkou dobu, týden či dva. Do začátku sezony je ještě dost prostoru, aby se všechno sladilo a zvykl jsem si.“

Prosím. Dobrý den. Díky. A samozřejmě pivo. To jsou první česká slovíčka, která Jones v novém klubu pochytil. „Zatím je to na to, abych se domluvil a objednal v restauraci. A i ta sprostá mě spoluhráči určitě brzy naučí,“ pousmál se Jones, který se brzy chystá i na prohlídku plzeňského pivovaru.

„Prazdroj už jsem samozřejmě ochutnal. A nejen ten. Byl jsem na výletě v Horšovském Týně na jedné akci v historickém centru. Tam byly různé značky, malinko jsem koštoval.“

Hlavní práce ho ale čeká v Home Monitoring Areně. Tam má za úkol úspěšně navázat na Jasona Marshalla, Douga O ́Briana či Paula Slaneyho, zámořské obránce, kteří už v Plzni v minulosti působili.

Jak zvládne tuhle roli?