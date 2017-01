Plzeňští hokejisté v Třinci po bídném úvodu vydřeli bod

Ze šesti prodloužení v této sezoně uspěla Plzeň pouze dvakrát. Ze tří poslední utkání proti silným rivalům – Spartě, Liberci a Třinci – vydřela pouze dva body a v tabulce klesla z deváté na desátou pozici.

„V prodloužení jsme udělali chybu. Ale nás spíš mrzí začátky zápasů. První třetina byla naprosto katastrofální. Neměli jsme vůbec pohyb, Třinec byl jasně lepší ve všech činnostech – v bruslení, v osobních soubojích, ve střelbě i zblokovaných střelách,“ zlobil se plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Po necelých osmi minutách vedli domácí 2:0. Nejprve v přesilovce Rákos tečoval ránu Rotha a pak se z otočky nečekaným švihem prosadil Doudera. A se Škodou mohlo být ještě hůř, ale ještě v úvodní třetině zvládla oslabení 3 na 5.

„Škoda, za stavu 3:0 by se nám šlo do druhé třetiny lépe. Bohužel jsme pak svými fauly sami Plzeň nakopli. Darovali jsme jim přesilovku pěti proti třem a tou se dostali zpátky do zápasu. Pak už to byl boj,“ mínil třinecký kouč René Mucha.

Měl pravdu, po Kratěnové gólu se Plzeň zvedla, hru srovnala a ve třetí třetině si vynutila i výrazný tlak. „Nadechli jsme se a začali konečně hrát,“ konstatoval Čihák. V 51. minutě přišla odměna, Indrákovu ránu z kruhu gólman Hrubec jen ztlumil, puk mu ale mezi betony doklouzal za čáru – 2:2.

Hosté mohli obrat i dokonat, jenže švih Lva z mezikruží gólman se štěstím vytěsnil. V 56. minutě naopak mohl rozhodnout ujíždějící Irgl, ale Machovský jeho pokus vyrazil betonem. Třinecký kapitán však dostal šanci na reperát v prodloužení a to už pálil přesně. „Hlavně, že nezlomil hokejku,“ glosoval s úsměvem kouč Mucha.

Pravda, zlomených holí bylo na jedno utkání hodně. Čtyři třinecké a jedna plzeňská. Body si týmy rozdělily jinak – dva ku jednomu.