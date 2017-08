Plzeň uvolnila Procházku do Boleslavi. Potřebuje hrát, říkal Vlasák

Procházka odchází do hostování do Mladé Boleslavi. „Minulý týden se nečekaně vrátil Dominik Kubalík a my pro něho potřebovali místo v sestavě. Mrzí nás, že Martin odchází, ale je to mladý hráč a bude pro něj určitě lepší, když bude pravidelně nastupovat a hrát, aby se mohl dále rozvíjet. Přejeme mu do budoucna jen to nejlepší,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda.

Procházka, který si nejvyšší soutěž zahrál kromě Sparty a Plzně také v Liberci, už s týmem neodcestoval ani na víkendový turnaj Mercedes-Benz Rent Cup do německého Norimberku. Škoda si tam připsala skalp švýcarského Klotenu (5:3), k čemuž dvěma góly přispěl právě navrátilec Kubalík. V neděli ale Plzeň podlehla domácím Tygrům (2:5). Trenéři už do obou zápasů nasadili až na výjimky sestavu pro extraligu.

Při bodové shodě všech celků nakonec Plzeň skončila třetí. „Je škoda, že jsme skončili o skóre až na posledním místě. Ale turnaj to byl velice kvalitní a nic nám nechybělo,“ svěřil se na klubovém webu mladý obránce Jakub Sysel.