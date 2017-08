Kouč Korejců o Strakovi: Martin se vůbec nezměnil

Šéf domácích hokejistů Martin Straka a trenér hostů Jim Paek, strůjce jihokorejského hokejové zázraku. Bývalí parťáci z věhlasné NHL, kteří na sebe poprvé narazili ve slavných dobách Pittsburghu.

„Naposledy jsme se potkali v Ottawě, někdy v roce 1994,“ zalovil v paměti Paek. „A Martin se od té doby vůbec nezměnil,“ vysekl mu poklonu, čímž vedle sedícího Straku rozesmál. Ten mu lichotku vrátil, když při hodnocení zápasu ocenil kvality korejského národního týmu.

„Pro nás to bylo důležité utkání s těžkým soupeřem. Poprvé jsme nastoupili v optimální sestavě a se štěstím jsme to zvládli,“ říkal Straka. A vydržel v družném rozhovoru s Paekem ještě několik minut. Byla to jediná možnost, jak si popovídat.

„Martin je velmi zaneprázdněný člověk,“ litoval dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. V tom Straku předčil, ale ve středu na plzeňském ledě byla úspěšnější domácí Škoda. Šikovný útočník David Stach proměnil oba své nájezdy a rozhodl o výhře čtvrtfinalisty extraligy.

„Jsme za takovou konfrontaci s českými týmy rádi, potřebujeme ji. Čekal jsem, že tu budou statní chlapi, ale překvapilo mě, jak jsou zruční,“ říkal útočník Lee Youn Jun.

I Korejci plzeňské protihráče zaujali. „Nehrálo se sice až tolik do těla, ale jsou to šikovní kluci. Věděli o sobě. Hráli organizovaně, tím nás v první třetině nutili k chybám,“ doplnil domácí kapitán Petr Kadlec.

„Výsledek nechci hodnotit. Jsme tady na tréninkovém kempu, sbíráme zkušenosti, ze kterých teď budeme čerpat. Teprve se představujeme světu,“ usmál se Paek.

Do země svého původu se vrátil ze zámoří před třemi lety a vytáhl Korejce ze skupiny C mistrovství světa až mezi elitu. „Jsem pyšný na svůj tým, jsou to velice pracovití hokejisté. Snaží se plnit pokyny, jsou to i dobří lidé,“ vyprávěl bývalý obránce. V Čechách se se svým týmem chystá na domácí olympiádu, kterou hostí příští rok v únoru Pchjončang a jedním ze soupeřů týmu Jima Peaka bude i český výběr.

Co je tedy potřeba vylepšit, aby mu mohli konkurovat? „Všechno, ale musíme jít postupnými krůčky. Nejde to změnit naráz, to bychom nedělali nic pořádně,“ má rodák ze Soulu jasnou představu.

V Čechách se Korejci představí ještě zítra v Českých Budějovicích. Před olympiádou dále plánují jeden trip do Evropy, na přelomu listopadu a prosince do Ruska.