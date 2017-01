Šanony se jmény útočníků si nevedu, říká plzeňský gólman Machovský

„Nevnímám větší výzvu než jindy. Ke každému soupeři přistupuji stejně. Každý vás může porazit a kohokoliv můžeme zdolat my,“ říká 23letý Machovský, jednička Škody.

I on je pro spoluhráče nepostradatelný. Dal základ sedmizápasové bodové sérii Plzně, ve které pětkrát v řadě vyhrála. A dnes na ledě mistrovských Tygrů a v neděli v Třinci chce tým udržet na pozici zaručující postup do vyřazovací části.

Je na ledě znát, když chytáte proti celkům ze špičky tabulky? Jsou hráči rychlejší, šikovnější?

To ne. Rozdíl je v tom, že týmy, které jsou nahoře, hrají naprosto v pohodě. Mají sebevědomí, hráči si dovolí daleko víc. Vědí, že když udělají chybu, tak je to nebolí tolik jako nás, kteří se rveme o play-off.

Z Liberce pojede Plzeň rovnou do Třince Soupeři z vrcholu tabulky čekají v příštích dvou kolech hokejisty Plzně. V pátek v 18 hodin vyjedou na led mistrovského Liberce, lídra extraligy, v nedělním 41. kole se pak v Třinci od 15 hodin utkají s druhými Oceláři. „Hned po utkání v Liberci se přesuneme do Třince. V sobotu potrénujeme, dáme si společný oběd a nachystáme se na nedělní zápas,“ uvedl trenér HC Škoda Ladislav Čihák. Kromě Hollwega, Slováka a Kvasničky je plzeňský tým kompletní. „Čekají nás těžcí soupeři. O to víc do toho musíme dát srdíčko, bojovnost. Chceme potvrdit poslední výsledky, posunout se zase výš,“ řekl Čihák.

V Liberci válí Jelínek, Krenželok a další, v Třinci Petružálek či Roth. Chystáte se nějak speciálně na největší hvězdy soupeřů?

Já takhle nefunguju, nejsem ten typ. Maximálně tuším, kdo je nahoře v bodování, ale to je všechno. Žádné šanony si nevytahuju...

Jak porovnat tyhle soupeře? V prosinci jste doma mistra zdolali 5:2, naopak Ocelářům podlehli smolně 0:1.

Je to podobné, jsou to hodně kvalitní týmy. Výborní hráči do útoku, kvalitní obránci a výteční gólmani. Pro nás všechny je to výzva, může se stát cokoliv. Když urveme nějaké body, bude to super.

I vy si po úspěšné sérii věříte?

Nálada je určitě lepší než někdy předtím po třech porážkách v řadě. Ale musíme jít postupně, hrát stále stejně. Věřit systému, který máme daný, sbírat body konstantně a udržet se v postupovém pásmu.

Hlídáte se v kabině navzájem, aby na někoho po sérii výher nepadlo nějaké uspokojení?

To není třeba. Všichni dobře víme, co musíme dodržovat. Každý má svůj režim a když to klape, není důvod nic měnit.

Hned v pátek večer se z Liberce přesunete do Třince. Cestování bude hodně, jak si v autobuse krátíte čas?

Kluci, kteří sedí vpředu - Kubalda (Kubalík), Pupík (Pulpán) a Socha (Svoboda) - se starají o filmy, takže o zábavu je postaráno. A když cestujete po zápase, spíš odpočíváte, moc okolí nevnímáte. Určitě je lepší, že z Liberce jedeme rovnou do Třince, tím se cestování hodně zjednoduší. Těch pět šest hodin navíc zase není tak velká dávka.

Pocházíte z Opavy. Když hrajete na Moravě, jezdí se na vás dívat rodiče a kamarádi?

Jezdí. Olomouc, Třinec, Vítkovice jsou jasné, naši jezdí také do Brna a sem tam i do Zlína. Moravu mají zmáknutou.

Je to motivace navíc?

Není to o motivaci. Ale jste rád, že se máte komu ukázat. Mám radost, když naši přijedou, před rodinou nechytáte každý den.

Jak si v těchto mrazech hlídáte zdraví, polykáte víc vitamínů?

Musím přiznat, že já se jimi cpu celý rok. Nejsem moc na klasické ovoce a zeleninu, takže to chroupu pravidelně v jiné formě.

Co slivovička před spaním?

To zase ne. To se spíš ve dnech volna těším na nějakou tu plzeň. Béčka jsou také důležitá. (úsměv)