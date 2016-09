Plzeňský Kubalík: Je jen na nás, abychom to rychle zlomili

„Samozřejmě jsme si tohle nepřáli, doufali jsme, že dnes už nějaký bod konečně uhrajeme. Nestalo se, je jen na nás, abychom to zlomili,“ mínil 21letý Kubalík.

Tři zápasy bez bodu. Už je situace hodně vážná?

Máme před sebou další utkání v rychlém sledu, musíme to otočit. Mít hlavy nahoře, nepanikařit. Věřit našemu systému a vrátit se k zápasům, které jsme minulý rok dokázali vyhrávat nebo i otáčet.

Co teď nefunguje?

Já nevím... Šance nějaké máme, ale nepadá nám to tam tolik jako dřív. A když uděláme chybu, soupeř ji hned potrestá. Proti Brnu jsme jich zase udělali víc. Ale musíme to hodit za hlavu, odrazit se a v neděli ve Zlíně bodovat, nejlépe vyhrát.

Potěšil alespoň vstřelený gól?

Už tu přesilovku předtím jsme jim tam pořádně zavařili, bylo tam hodně střel a šancí, scházel kousek. Pak to díkybohu vyšlo. Byl to moment, který nás nastartoval, tu druhou třetinu jsme odehráli dobře.

Až pátý gól vás zlomil?

Jo, ten už to celý zazdil, to byl zlom. Chcete dát kontaktní gól, místo toho inkasujete...