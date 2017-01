V Kanadě nehrál, jeho výstroj bloudí. I přes únavu jde Kodýtek do boje

Sestava? Nějak to lepíme, říká kouč Čihák Měřeno zdravotním stavem, nový rok pro hokejisty Plzně nezačíná zrovna ideálně. V autobusu Škody, který v pondělí po obědě zamířil do Vítkovic k úternímu utkání 35. kola extraligy (od 17 hodin), scházelo hodně hráčů. „Nově přibyli Kuba Koreis s Tomášem Slovákem, sestavu nějak pytlíkujeme. Proto naskočí i Kodýtek, sotva se vrátil z Kanady,“ poznamenal plzeňský trenér Ladislav Čihák. K dispozici stále nejsou ani Kracík, Hrnka a Frühauf, na mistrovství světa dvacítek se zranil mladý bek Kvasnička, v nedohlednu je návrat dlouhodobého maroda Hollwega... „Nedá se nic dělat. Musíme se soustředit sami na sebe. Bruslit a bojovat víc než soupeř, dobře bránit střední pásmo, vyhrávat souboje okolo naší branky, využívat vytvořené šance,“ vypočítal kouč. Proti Vítkovicím ještě v této sezoně Plzeň nebodovala, teď touží po první výhře. „Body potřebujeme. Nesmíme dělat hloupé chyby, pouštět je zbytečně do šancí,“ mínil obránce Peter Čerešňák, ještě loni opora Vítkovických. „Vzpomínky mám skvělé, v kontaktu jsem pořád s hodně kamarády. Ale radit u nás v kabině nemusím. Trenéři mají hru Vítkovic dobře nastudovanou, jde o to, jak dokážeme plnit pokyny na ledě,“ hlásil. Snadná práce ale Škodu rozhodně nečeká. Vítkovice nabraly v prosinci pořádný „lauf“, vyhrály šest z posledních sedmi utkání. Zastaví Plzeň tuhle parádní sérii?