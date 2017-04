Hykovi pokazila radost z prvních gólů v reprezentaci porážka

Čtyřiadvacetiletá opora Mladé Boleslavi musela se svými spoluhráči strávit v Norimberku prohru s Německem 4:7. Hyka doufá, že v nedělní odvetě předvede český tým lepší výkon a vybojuje o hodně příznivější výsledek.

Hyka při devátém reprezentačním startu v 36. minutě vyrovnal na 3:3, ale Němci hned za 24 vteřin odpověděli díky trefě Bernarda Ebnera a pak zápas rozhodli. „Mohlo to být trošku polevení v hlavách. My jsme nehráli to, co jsme chtěli. Nebyli jsme tolik důrazní, vždycky jsme byli druzí na kotouči. To si myslím, že nás dnes stálo zápas,“ řekl Hyka, který 24 sekund před koncem v přesilovce také snížil na 4:7.

Češi si po výhrách nad Norskem (4:0 a 6:3) z minulého týdne připsali v přípravě na květnové mistrovství světa v rámci Euro Hockey Challenge první prohru. Němci byli podle Hyky jiným soupeřem.

„Němci byli urputnější. Věděli jsme, že to bude těžké, budou hrát doma a vlítnou na nás. Bylo tady menší kluziště, víc dohrávali. Je to trošku kanadský styl, ale my se musíme naučit hrát s kýmkoliv, protože na mistrovství určitě budeme chtít porazit každého,“ uvedl Hyka.

Sedm branek inkasovala samostatná česká reprezentace s Němci podruhé v historii. Dosud se jí to stalo jen v srpnu 1996 při Světovém poháru, kdy podlehla v Garmisch-Partenkirchen 1:7. V Norimberku po čtyřech gólech střídal Pavel Francouz. Nahradil jej Dominik Furch, který kapituloval třikrát. „Špatně jsme bránili, takže jsme gólmanovi moc nepomohli. Je to velká škoda,“ litoval Hyka množství inkasovaných gólů.

Němci se radovali proti českému týmu po 12 porážkách za sebou poprvé od konce srpna 2007, kdy zvítězili v přípravě v Ústí nad Labem 4:2. „Nemyslím si, že by nás něčím překvapili. Prostě byli důraznější, hladovější a šli si víc za výhrou. My jsme nehráli to, co jsme chtěli. Můžeme se z toho jen poučit a zítra to bude lepší,“ věří Hyka.

Šanci na odvetu mají Češi v neděli, kdy se hraje od 16:45 v Mannheimu. „Musíme hrát to, co jsme si řekli. Jít za tím s větší chutí, hrát hlavně odzadu, pomoci gólmanovi a vepředu góly určitě dáme,“ řekl Hyka.