Zlý úvod sezony v podání Plzně, zato Chomutov je stoprocentní

„Ten zápas jsme si prohráli úplně sami vlastníma chybama. Hlavně vstup do druhé třetiny byl šílenej. Tohle už se nesmí opakovat,“ láteřil útočník Tomáš Svoboda, jehož dva góly znamenaly po první třetině vedení Plzně 2:1.

Jenže pak přišel kolaps. Jak výmluvné bylo gesto gólmana Machovského po 40 minutách hry. Vztekle hokejkou odpálil láhev s pitím až do poloviny kluziště a frustrovaně zamířil do kabin. To už Piráti vedli 5:3, druhé dějství, to bylo pro Plzeň představení hrůzy.

Čas 20:14, Rutta zblízka vyrovnává. Čas 20:47, Tomica bleskově zakončuje přečíslení 2 na 1. Čas 22:39, chomutovský kapitán Vondrka po hrubici beka Kvasničky míří pod horní tyč! Necelé tři minuty stačily, aby Škoda rivala posadila na koně.

Ne, že by si nevytvářela šance, jenže s výjimkou přesilovkové trefy Lva, který ve 35. minutě upravil na 4:3, ztroskotávali na brankáři Lacovi. A 27 vteřin před koncem druhé třetiny přišel další úder. Huml v přesilové hře vypálil z pravého kruhu a puk zapadl přesně k levé tyči.

Nebylo rozhodnuto, Plzeň dál dřela do úmoru a zkraje třetí třetiny Sklenička opět snížil na rozdíl jediné branky. Hosté ještě přitlačili, ale v největší šanci na vyrovnání trefil Lev jen rameno gólmana. V závěru tak definitivně rozhodl Kämpf, který trefil opuštěnou branku Škody.

„Dvakrát se nám povedlo dát kontaktní gól, ale v závěru už jsme to tam nedotlačili,“ litoval plzeňský trenér Michal Straka. „Ale smekám před Plzní, že to nezabalila. Často jsme měli štěstí,“ uznal jeho protějšek Jan Šťastný, asistent hlavního kouče Chomutova.

Jenže body to Škodě nepřineslo, v pátek doma proti Brnu už potřebuje zabrat. „Musíme už se odrazit,“ souhlasil i útočník Svoboda.

„Takový začátek jsme si přáli, ale ještě to nic neznamená, čeká nás spousta těžkých soupeřů. Hrajeme kvalitní hokej, i když dostat doma čtyři góly, s tím nemůžeme být spokojení,“ uvedl chomutovský útočník Ivan Huml, autor dvou gólů: „Ten první mi připsali, ani nevím jak. Dostal jsem dáreček od videorozhodčího. Vjel jsem do skrumáže a možná se to ode mně odrazilo.“