Podešva čekal na extraligový gól deset let. Hezký pocit, lebedil si

„Hezký pocit. Hlavně že gól pomohl k výhře,“ těšila Podešvu trefa z nedělního vítězného duelu v Litvínově.

Martin Podešva v barvách Znojma.

Oddechl jste si, že jste se prosadil už ve druhém kole?

V extralize jsem odehrál tři utkání na Vsetíně, pak pár v Třinci, ale nikdy jsem se moc na led nedostal. Šest let jsem strávil v EBEL ve Znojmě, ani jsem nevěděl, jestli se ještě někdy do extraligy vrátím. Ale když nabídka přišla, tak jsem pevně věřil, že dříve nebo později gól dám.

Puk zapadl přesně do levého rohu brány. To byl záměr?

Bylo to cílené. Pavel Kubiš mi nahrál a chtěl jsem si puk co nejrychleji zpracovat a vystřelit. Po pravdě jsem ale nečekal, že z toho bude branka.

Navrch jste přidal asistenci při vítězném gólu Honejska, takže pro vás osobně to byl nejpodařenější večer v extralize, že?

Já jsem mu jenom nahrál do středního pásma. Vypracoval si ho sám. Objel obránce a vykoupal brankáře. Paráda.

Martin Podešva ještě ve vsetínském dresu.

Vynechal jste pondělní trénink. Budete na dnešní duel s Vítkovicemi nachystaný?

Dostal jsem volno. V Litvínově mě dohrál hlavou na mantinel Trávníček a skřípl jsem si záda a ruku. Ale na Vítkovice budu v pohodě.

Jak rychle jste si po působení ve Znojmě zvykl na extraligu?

Dnešní hokej je o bruslení, ať je to v Rakousku, nebo extralize. V tom není rozdíl. V prvním zápase s Kometou se hrálo daleko více do těla. A v extralize funguje taktické pojetí.

Na křídlech vašeho útoku jsou Kubiš s Okálem. Jak jste si sedli?

Vždycky je co zlepšovat, ale v Litvínově jsme odehráli dobrý zápas. Jsem subtilnější postavy, takže mým úkolem je co nejvíce otravovat hru soupeři. Pavel a Očko jsou tvrďáci, kteří to bourají.